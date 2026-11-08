به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برای خرید اینترنت TD-LTE، فقط سرعت و قیمت بسته را مقایسه نکنید. پوشش شبکه در آدرس شما، نوع مودم، حجم مصرف و هزینه تمدید، همگی در کیفیت و ارزش خرید سرویس تأثیر دارند. اگر به خط تلفن دسترسی ندارید یا از سرعت اینترنت فعلی راضی نیستید، خرید اینترنت td lte می‌تواند گزینه مناسبی باشد؛ به شرط آن که پیش از ثبت سفارش، چند نکته مهم را بررسی کنید.

اینترنت TD-LTE برای خانه‌ها، دفاتر کوچک و کاربرانی مناسب است که به اتصال ثابت بی‌سیم نیاز دارند. با این حال، عملکرد آن در همه مناطق یکسان نیست. در این راهنمای خرید اینترنت TD-LTE بررسی می‌کنیم چگونه سرویس مناسب را انتخاب کنید و از پرداخت هزینه برای اینترنتی که با نیازتان سازگار نیست، جلوگیری کنید.

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راهنمای خرید اینترنت TD-LTE؛ این سرویس چیست و چه مزایایی دارد؟

TD-LTE نوعی اینترنت ثابت بی‌سیم مبتنی بر فناوری نسل چهارم است که بدون خط تلفن و کابل‌کشی تا داخل ساختمان ارائه می‌شود. برای استفاده از آن به مودم سازگار و سیم‌کارت مخصوص سرویس نیاز دارید.

برخلاف ADSL که کیفیت آن به وضعیت خط تلفن وابسته است، TD-LTE از طریق شبکه رادیویی اپراتور ارتباط برقرار می‌کند. به همین دلیل، راه‌اندازی آن در مناطق تحت پوشش معمولاً ساده‌تر است.

امکان اتصال چند دستگاه، استفاده در خانه یا محل کار و بی‌نیازی از خط تلفن از مزایای این سرویس محسوب می‌شوند. البته کیفیت اتصال به پوشش شبکه، تراکم کاربران و تجهیزات بستگی دارد.

۱. قبل از خرید اینترنت TD-LTE پوشش منطقه را بررسی کنید

مهم‌ترین مرحله خرید، استعلام پوشش اینترنت TD-LTE است. پوشش مناسب یک محله لزوماً به معنای دریافت سیگنال مطلوب در تمام ساختمان‌های آن نیست.

فاصله از سایت مخابراتی، دیوارهای ضخیم، طبقه ساختمان و محل قرارگیری مودم بر کیفیت ارتباط تأثیر می‌گذارند.

بهتر است قبل از سفارش، آدرس دقیق را به اپراتور اعلام کنید و درباره کیفیت پوشش داخل ساختمان سؤال بپرسید. در صورت امکان، شرایط تست سرویس را نیز جویا شوید.

نکته مهم: داشتن آنتن 4G روی تلفن همراه الزاماً به معنای پوشش مناسب TD-LTE همان اپراتور نیست.

۲. چه سرعتی برای شما مناسب است؟

برای انتخاب اینترنت TD-LTE، ابتدا نوع استفاده و تعداد کاربران را مشخص کنید. جدول زیر سرعت پیشنهادی دانلود برای کاربردهای مختلف را نشان می‌دهد:

نوع استفاده سرعت پیشنهادی دانلود وب‌گردی و پیام‌رسان ۵ تا ۱۰ مگابیت کلاس آنلاین و تماس تصویری ۱۰ تا ۲۰ مگابیت تماشای فیلم و مصرف خانوادگی ۲۰ تا ۴۰ مگابیت چند کاربر هم‌زمان و دانلود سنگین ۴۰ مگابیت به بالا

این اعداد تقریبی هستند و با توجه به تعداد کاربران، کیفیت محتوا و نوع فعالیت تغییر می‌کنند.

۳. چه حجم اینترنت TD-LTE بخریم؟

بسته پرحجم همیشه بهترین خرید نیست؛ همان‌طور که بسته ارزان با حجم کم ممکن است هزینه تمدید شما را افزایش دهد. برای انتخاب حجم مناسب، تعداد کاربران، تماشای آنلاین و دانلودهای ماهانه را در نظر بگیرید.

الگوی مصرف حجم تقریبی ماهانه یک کاربر با مصرف سبک ۳۰ تا ۶۰ گیگابایت استفاده متوسط خانگی ۶۰ تا ۱۵۰ گیگابایت خانواده چندنفره ۱۵۰ تا ۳۰۰ گیگابایت دانلود و استریم سنگین بیش از ۳۰۰ گیگابایت

این اعداد صرفاً برای برآورد اولیه هستند. کیفیت ویدئو، دانلود بازی و به‌روزرسانی دستگاه‌ها می‌توانند مصرف را به‌شدت تغییر دهند.

هنگام مقایسه بسته‌ها، بررسی کنید حجم اعلام‌شده برای کل دوره اعتبار است یا سهمیه مشخصی در هر ماه دارد.

۴. هنگام خرید مودم TD-LTE به چه نکاتی توجه کنیم؟

انتخاب مودم نامناسب می‌تواند حتی در منطقه‌ای با پوشش مطلوب، کیفیت اتصال را کاهش دهد.

مهم‌ترین نکته، سازگاری مودم با فرکانس‌ها و شرایط شبکه اپراتور است. هر مودم سیم‌کارتی 4G الزاماً از سرویس TD-LTE پشتیبانی نمی‌کند.

هنگام خرید، مشخصات زیر را بررسی کنید:

پشتیبانی از باندهای فرکانسی اپراتور

کیفیت دریافت سیگنال و آنتن

پشتیبانی از Wi-Fi دو بانده، در صورت نیاز

وجود پورت LAN برای اتصال کابلی

امکان اتصال آنتن خارجی در مناطق کم‌سیگنال

اگر مودم را جداگانه تهیه می‌کنید، سازگاری مدل آن را پیش از پرداخت با ارائه‌دهنده سرویس تأیید کنید. درباره قفل اپراتوری مودم و شرایط گارانتی نیز سؤال بپرسید.

۵. هزینه واقعی خرید اینترنت TD-LTE چقدر است؟

قیمت اولیه بسته، تمام هزینه استفاده از اینترنت نیست. یکی از نکات مهم در راهنمای خرید اینترنت TD-LTE، محاسبه هزینه نهایی سرویس است. برای این محاسبه باید قیمت مودم، سیم‌کارت، بسته اولیه، هزینه‌های احتمالی راه‌اندازی و تعرفه تمدید را در نظر بگیرید. برای مثال، ممکن است یک پیشنهاد همراه مودم در ابتدا گران‌تر به نظر برسد، اما در مقایسه با خرید جداگانه تجهیزات مقرون‌به‌صرفه‌تر باشد. همچنین هنگام انتخاب بسته‌های بلندمدت، هزینه هر گیگابایت را محاسبه کنید:

هزینه هر گیگابایت = قیمت بسته ÷ حجم قابل استفاده

قبل از خرید، درباره مالیات، هزینه ترافیک اضافه، شرایط انتقال سرویس به آدرس دیگر و امکان انصراف یا بازگشت وجه نیز اطلاعات بگیرید.

۶. اینترنت TD-LTE بهتر است یا ADSL و فیبر نوری؟

انتخاب فناوری مناسب به زیرساخت موجود و نوع مصرف بستگی دارد.

فناوری مزیت اصلی محدودیت مهم ADSL استفاده از خط تلفن موجود وابستگی به کیفیت خط مسی TD-LTE راه‌اندازی بدون خط تلفن وابستگی به پوشش رادیویی فیبر نوری ظرفیت بالا و تأخیر معمولاً کمتر محدودیت پوشش و نیاز به نصب اینترنت موبایل 4G مناسب استفاده در حرکت وابستگی به پوشش و تعرفه موبایل

اگر فیبر نوری در آدرس شما فعال است، مقایسه آن با TD-LTE منطقی خواهد بود. اما در مناطقی که فیبر در دسترس نیست یا خط تلفن کیفیت مناسبی ندارد، TD-LTE می‌تواند جایگزین کاربردی باشد.

۷. قبل از ثبت سفارش این ۵ سؤال را بپرسید

بسیاری از مشکلات پس از خرید با چند سؤال ساده قابل پیشگیری هستند:

۱. آیا آدرس دقیق من تحت پوشش مناسب قرار دارد؟

۲. آیا مودم پیشنهادی با سرویس سازگار است و گارانتی دارد؟

۳. حجم بسته چگونه محاسبه می‌شود و هزینه تمدید چقدر است؟

۴. اگر کیفیت اینترنت مناسب نبود، شرایط انصراف چیست؟

۵. فعال‌سازی چقدر زمان می‌برد و پشتیبانی چگونه انجام می‌شود؟

دریافت پاسخ روشن به این پرسش‌ها، مقایسه پیشنهادهای مختلف را آسان‌تر می‌کند.

اینترنت TD-LTE ماهان نت؛ گزینه‌ای برای خانه و محل کار

ماهان نت از ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت بی‌سیم است که سرویس TD-LTE را با سرعت اسمی تا ۸۰ مگابیت بر ثانیه عرضه می‌کند. این سرویس بدون نیاز به خط تلفن ارائه می‌شود و بسته‌های آن از نظر حجم، مدت اعتبار و تجهیزات همراه متفاوت هستند. کاربران می‌توانند پیش از انتخاب سرویس، شرایط پوشش آدرس خود را بررسی کرده و متناسب با مصرف و بودجه، درباره بسته و مودم مناسب تصمیم بگیرند.

جمع‌بندی؛ چگونه اینترنت TD-LTE مناسب بخریم؟

در این راهنمای خرید اینترنت TD-LTE دیدیم که انتخاب سرویس مناسب به بررسی چند عامل بستگی دارد: پوشش آدرس، سرعت واقعی، حجم موردنیاز، مودم سازگار و هزینه نهایی. ارزان‌ترین بسته یا گران‌ترین مودم لزوماً بهترین انتخاب نیست. سرویس مناسب، اینترنتی است که در محل استفاده شما کیفیت قابل قبول داشته باشد و هزینه آن با نیاز واقعی‌تان متناسب باشد.

بنابراین پیش از خرید اینترنت TD-LTE، ابتدا شرایط پوشش و مصرف خود را مشخص کنید و سپس پیشنهادهای اپراتورها را با یکدیگر مقایسه کنید.

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