به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش وزیر سابق راه و شهرسازی در همایش اقتصاد دریا که به مناسبت سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلان اقتصاد دریا توسط امام شهید به همت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شده بود؛ با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های زیربنایی کشور گفت: خسارت تأخیر در تصمیم‌گیری، از اشتباهات احتمالی بیشتر است.

وزیر سابق راه و شهرسازی، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در آبان ۱۴۰۲ اظهار کرد: کشور از نظر اسناد راهبردی و برنامه‌های توسعه‌ای با کمبود مواجه نیست و آنچه امروز اهمیت دارد، تبدیل این برنامه‌ها به اقدامات عملیاتی و پروژه‌های اجرایی است.

وی با اشاره به پراکندگی نهادی و تداخل مسئولیت دستگاه‌ها افزود: در برنامه هفتم توسعه با پیش‌بینی ساختارهایی همچون ستاد ملی ترانزیت، برای رفع بخشی از این مشکلات اقدام شد، اما تحقق اهداف نیازمند هماهنگی دستگاه‌ها و پیگیری مستمر است.

تحقق ترانزیت ۴۰ میلیون تنی امکان‌پذیر است

بذرپاش با بیان اینکه ترانزیت یکی از شاخص‌های اصلی اقتصاد دریامحور است، تصریح کرد: متوسط ترانزیت کشور در دهه ۹۰ حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تن بود که در سال ۱۴۰۲ با بهره‌گیری از ظرفیت بنادر، ناوگان حمل‌ونقل و همکاری‌های منطقه‌ای به حدود ۱۷.۷ میلیون تن رسید.

وی افزود: هدف‌گذاری ترانزیت ۴۰ میلیون تنی واقع‌بینانه است و تحقق آن علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، به بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود، مکانیزاسیون بنادر، حمل‌ونقل چندوجهی و تقویت دیپلماسی منطقه‌ای نیاز دارد.

توسعه ۲۷ سکونتگاه ساحلی در دستور کار قرار گرفت

وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصاد دریامحور گفت: در دولت سیزدهم ایجاد ۲۷ سکونتگاه ساحلی پیش‌بینی شد تا استان‌های فاقد دسترسی مستقیم به دریا نیز در توسعه سواحل جنوبی مشارکت کنند.

وی افزود: برای این سکونتگاه‌ها، استان‌های معین و نهادهای توسعه‌گر پیش‌بینی و اقدامات اولیه مکان‌یابی و تصویب طرح‌ها آغاز شد. استمرار این برنامه‌ها برای توسعه اقتصادی و جمعیتی سواحل جنوبی ضروری است.

کریدورهای ترانزیتی باید به جریان واقعی تجارت تبدیل شوند

بذرپاش با اشاره به پروژه‌های راهبردی از جمله راه‌آهن رشت ـ آستارا، کریدور ارس و توسعه بندر شهید بهشتی چابهار اظهار کرد: توسعه کریدورها صرفاً به احداث جاده، راه‌آهن و بندر محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند تکمیل زیرساخت‌های لجستیکی، توافقات منطقه‌ای و تسهیل جریان تجارت است.

وی با اشاره به کلان‌پروژه «ایران‌راه» تأکید کرد: هدف این طرح، تقویت جایگاه ترانزیتی ایران و بهره‌گیری از ظرفیت ژئوپلیتیکی کشور در مسیرهای تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی است.

خسارت تأخیر در تصمیم‌گیری از اشتباهات احتمالی بیشتر است

وزیر سابق راه و شهرسازی با انتقاد از طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری در پروژه‌های ملی گفت: نمی‌توان برای هر اقدام اجرایی دوباره به مرحله تدوین سند بازگشت. کشور بیش از هر چیز به تصمیم‌گیری سریع، اجرای جسورانه و پیگیری مستمر نیاز دارد.

وی افزود: خسارت ناشی از تأخیر در تصمیم‌گیری در بسیاری از موارد از زیان احتمالی تصمیمات نادرست بیشتر است؛ به‌ویژه آنکه تورم و افزایش هزینه تجهیزات، اجرای پروژه‌ها را در سال‌های آینده پرهزینه‌تر می‌کند.

پروژه‌محوری باید جایگزین ساختارمحوری شود

بذرپاش با تأکید بر ضرورت عبور از بروکراسی‌های فرسایشی تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از قوانین، مقررات و مسئولیت دستگاه‌ها مشخص است و اکنون باید به‌جای تمرکز بر اختلافات نهادی، پروژه‌ها را محور تصمیم‌گیری و اقدام قرار داد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار سیاست‌های صحیح توسعه‌ای در دولت‌های مختلف خاطرنشان کرد: پروژه‌هایی که با صرف منابع عمومی و بررسی‌های کارشناسی شکل گرفته‌اند، نباید صرفاً به دلیل تغییر دولت‌ها متوقف شوند و همه ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی کشور باید برای پیشبرد طرح‌های ملی و کمک به دولت به کار گرفته شود.