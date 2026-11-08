به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، آمارهای مهندسی حوزه مسکن نشان می‌دهد که بیش از ۴۰ درصد از آسیب‌های ساختاری و نم‌زدگی طبقات زیرین بناها، مستقیما ناشی از نفوذ آب از طریق فرسودگی عایق پشت‌بام و گرفتگی ناودان‌ها در فصول سرد است. پشت‌بام ساختمان اصلی‌ترین لایه دفاعی در برابر عوامل جوی است و بی‌توجهی به وضعیت عایق‌بندی آن در ماه‌های گرم، باعث بروز خسارت‌های پرهزینه در پاییز و زمستان خواهد شد؛ زیرا تابش مداوم خورشید و نوسانات حرارتی در تابستان، سبب ایجاد ترک‌های مویی در لایه‌های قیری می‌شود. وقتی آب باران از پشت‌بام به لایه‌های زیرین نفوذ می‌کند، ابتدا بتن و عایق را خیس کرده و سپس به سقف طبقه پایینی می‌رسد؛ این یعنی زرد شدن گچ، ریختن رنگ سقف و ایجاد بوی نم در خانه.

برای اینکه کار به اینجا نرسد و بدون نیاز به تخریب، پشت‌بام خانه را برای فصل بارندگی آماده کنید، بیایید کارهایی که باید پیش از شروع باران‌های پاییزی روی پشت‌بام انجام دهید را با هم بررسی کنیم.

بررسی بخش‌های مهم پشت‌بام قبل از بارندگی

پیش از شروع بارندگی، بررسی دقیق موارد زیر الزامی است:

آبروها و ناودان‌ها: پاک‌سازی شاخ‌وبرگ‌ها، گل‌ولای و نخاله‌های انباشته؛ نصب توری و صافی مقاوم و بررسی مسیر تخلیه آب برای اطمینان از باز بودن راه خروج آب.

سطح ایزوگام و عایق موجود: بررسی بادکردگی (طبله کردن)، چین‌خوردگی، ترک‌های مویی، پوسیدگی لایه رویی و خشک‌شدگی قیر.

دورچینی‌ها و لبه‌ها: اطمینان از چسبندگی لبه عایق به دیواره پشت‌بام تا آب از پشت ایزوگام نفوذ نکند.

نقاط برخورد تاسیسات: درزبندی لبه‌های عایق در پایه‌های کولر، لوله‌های هواکش، پایه‌های آنتن و اطراف دودکش‌ها.

نقاط گود و آب‌ماندگی: شناسایی محل‌هایی که آب پس از بارندگی تخلیه نشده و در سرمای شب دچار یخ‌زدگی می‌شود.

چرا بررسی پیشگیرانه پشت‌بام قبل از بارندگی ضروری است؟

نفوذ آب به لایه‌های زیرین پشت‌بام، آسیبی بیشتر از زرد شدن سقف طبقه آخر را با خود به‌همراه دارد. نفوذ تدریجی رطوبت به تیرآهن‌ها و اسکلت فلزی سبب خوردگی و کاهش مقاومت سازه می‌شود و در سازه‌های بتنی، آسیب به میلگردها را رقم می‌زند. از این رو، آب بندی پشت‌ بام پیش از آغاز فصل بارش، اصلی‌ترین راهکار مهندسی برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به ساختمان به شمار می‌رود.

مزایای بازبینی پیشگیرانه پشت‌بام در مهر و اوایل آبان عبارت است از:

شناسایی منشا عیب پیش از بحران: رفع ترک‌ها در زمان خشک بودن سطح پشت‌بام، مانع از نفوذ ناگهانی آب به سقف طبقات پایین در باران‌های سنگین می‌شود.

شرایط بهینه برای اجرای عایق: کیفیت چسبندگی قیر و ایزوگام در هوای معتدل و سطح خشک بسیار بالاتر از فصول سرد است.

پیشگیری از هزینه‌های ثانویه: هزینه بازسازی موضعی در پاییز بسیار کمتر از هزینه‌های گچ‌کاری، نقاشی و تعمیرات تاسیسات برق در زمستان خواهد بود.

روش‌های مدرن عایق‌کاری و مصالح نوین ساختمانی

در گذشته عایق‌کاری عمدتا به روش سنتی قیرگونی یا ایزوگام خلاصه می‌شد، اما امروزه متناسب با نوع کاربری بام، اقلیم و میزان فرسودگی، روش‌های متعددی مورد استفاده قرار می‌گیرد:

عایق‌های پلیمری الاستومری (تک‌جزئی و دوجزئی): پوشش‌های تک‌جزئی بر پایه رزین اکریلیک و پوشش‌های دوجزئی با ترکیب رزین امولسیونی و پودر هیدرولیکی، لایه‌ای یکپارچه و بدون درز ایجاد می‌کنند که ضمن تحمل انقباض و انبساط تا عرض ۲ میلی‌متر، مقاومت هیدرولیکی تا ۱.۵ اتمسفر را تامین می‌نمایند.

عایق‌های نانوساختار: این مواد مایع با نفوذ به ریزترین ترک‌های سیمان، شبکه‌ای آب‌گریز، مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (UV) و سازگار با محیط‌زیست به وجود می‌آورند. از آنجا که کارایی این ترکیبات وابستگی مستقیمی به خلوص رزین دارد، تامین آن‌ها از مراجع تخصصی متریال ساختمانی نظیر nsgkala.com، تطابق دقیق عایق با شرایط آب‌وهوایی و آب‌بندی بدون تخریب بام‌های مسکونی را تضمین می‌کند.

آب‌بندی سطوح موزاییکی بدون تخریب: در بام‌های موزاییکی در برخی شرایط، امکان اجرای پوشش بدون تخریب لایه موجود وجود دارد؛ ابتدا درزها با ملات الاستیک ترمیم شده و سپس لایه‌ای از رزین شفاف نانویی روی کل سطح اعمال می‌گردد تا بدون تغییر ظاهر، نفوذناپذیری صددرصدی حاصل شود.

لایه‌های محافظتی روی عایق‌های قیری: در سطوحی که ایزوگام قدیمی هنوز پیوستگی دارد اما فویل آن از بین رفته، اجرای لایه‌های الاستومری و رنگ‌های پلیمری خنک‌کننده موجب جلوگیری از پیرشدگی قیر در برابر آفتاب و دوام چندین‌ساله آن در بارندگی خواهد شد.

مقایسه فنی انواع روش‌های عایق‌بندی رطوبتی

همان‌طور که در تصویر زیر مشخص است، استفاده از عایق‌های نانو نفوذگر و نانو ساختار نه تنها نیاز به تخریب لایه‌های فرسوده پیشین را از بین می‌برد، بلکه سازگاری فوق‌العاده‌ای با ایزوگام‌های قیری نشان می‌دهد. این عایق‌ها با ایجاد سد محافظتی در برابر تخریب ناشی از اشعه خورشید، از ایجاد ترک‌های سطحی جلوگیری کرده و مانع از پوسیدگی زودهنگام بام در اثر بارش‌های مداوم در فصول سرد خواهد شد. جزئیات کامل و مقایسه فنی بهترین پوشش روی ایزوگام پشت بام را می‌توانید در اینجا مطالعه کنید.

خطاهای متداول در آماده‌سازی بام برای فصول بارندگی

تعدادی از خطاهای متداول در آماده‌سازی بام برای فصول بارندگی عبارت‌اند از:

به تعویق انداختن بازدید به اولین روز بارانی: انجام عملیات روی سطح خیس یا زیر بارش سبب حبس رطوبت و افت چسبندگی می‌شود.

برش ندادن تاول‌ها: چسباندن لایه جدید روی بخش‌های باد کرده بدون تخلیه هوای محبوس و رفع رطوبت زیرین باعث باز شدن مجدد درز می‌شود.

استفاده از اجسام فلزی تیز در برف‌روبی: شکستن یخ با کلنگ و پاروی آهنی موجب سوراخ شدن لایه‌های عایق خواهد شد؛ برف‌روبی باید با پاروی پلاستیکی و با باقی گذاشتن لایه‌ای نازک از برف انجام گیرد.

نادیده گرفتن شیب‌بندی: پوشاندن چاله و نقاط نشست‌کرده با عایق بدون اصلاح شیب، مشکل ایستایی آب را حل نمی‌کند.

پیچ و رول‌پلاک مستقیم روی عایق: نصب آنتن، پایه کولر و تاسیسات بدون زیرسازی و آب‌بندی با ماستیک‌های مخصوص، یکی از شایع‌ترین دلایل نشتی زمستانی است.

کلام آخر

کارشناسان سازه تاکید می‌کنند رسیدگی فنی به عایق‌های پشت‌بام پیش از آغاز برودت هوا و یخبندان، ضامن جلوگیری از هزینه‌های سنگین ناشی از نفوذ آب به اسکلت بنا خواهد بود. بنابراین تمیز کردن ناودان‌ها و کف‌شورها، بررسی درزها، حباب‌ها و دورچینی‌ها، آب‌بندی اطراف تاسیسات، تخلیه و پوشاندن کولر، بررسی دودکش‌ها و جمع کردن اجسام اضافه در شرایط جوی مساعد، امکان ترمیم پایدار و اصولی درزها را برای ساکنان فراهم می‌آورد.

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