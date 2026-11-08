به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سید احمد علوی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در تذکری در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران، ضمن قدردانی از تلاش نیروهای مدیریت شهری در روزهای بارانی پایتخت اظهار کرد: بخش عمده نکاتی که درباره بارندگی‌های اخیر و اقدامات مدیریت شهری مدنظر داشتم، از سوی همکاران مطرح شد، اما لازم می‌دانم از تلاش و حضور میدانی کارکنان شهرداری تهران در این روزها قدردانی کنم.

وی افزود: طی دو شب گذشته حدود ۱۰ هزار نفر از همکاران ما در مدیریت شهری، اعم از کارکنان حوزه خدمات شهری، ترافیک و فرهنگی و اجتماعی، به‌صورت تمام‌وقت در حال فعالیت و پیگیری مشکلات شهر بودند تا آثار و پیامدهای بارندگی برای شهروندان کاهش یابد.

علوی با بیان اینکه این موضوع به معنای نبود مشکل در سطح شهر نیست، تصریح کرد: قطعاً در برخی نقاط، ظرفیت مسیرها و شبکه معابر متناسب با میزان بارندگی نبوده و مشکلاتی ایجاد شده است، اما باید توجه داشت که نیروهای مدیریت شهری در این ایام پای کار مردم ایستادند تا شهروندان هنگام خروج از منزل و تردد به سمت مدارس و محل کار، با کمترین مشکل مواجه شوند و از میزان آسیب به اموال عمومی و اموال شهروندان کاسته شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مشاهدات میدانی خود از فعالیت نیروهای خدمات شهری در ساعات شبانه گفت: گاهی در ساعات پایانی شب و در چارچوب مسئولیت خود در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، برای بازدید از اتوبوس‌های پناهگاه مستقر در میادین شهر مراجعه می‌کنیم و از نزدیک شاهد تلاش و زحمات کارکنان خدمات شهری هستیم. این نیروها در شرایط دشوار جوی و در ساعات مختلف شبانه‌روز مشغول خدمت‌رسانی هستند و شایسته قدردانی‌اند.

وی در ادامه با اشاره به برخی انتقادها و انتشار فیلم‌هایی در فضای مجازی درباره لایروبی انهار و جوی‌های شهری در زمان بارندگی خاطرنشان کرد: گاهی افرادی خارج از مجموعه مدیریت شهری با انتشار تصاویری این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا نیروهای شهرداری تازه در زمان بارندگی مشغول پاک‌سازی جوی‌ها و انهار شده‌اند؛ در حالی که این برداشت، دقیق و منطبق با واقعیت نیست.

علوی توضیح داد: باید توجه داشت که جریان آب، زباله‌ها و رسوبات را با خود جابه‌جا می‌کند و حتی اگر یک مسیر پیش از بارندگی به‌طور کامل پاک‌سازی شده باشد، در جریان حرکت آب ممکن است مجدداً زباله‌ها و مواد زائد به داخل آن منتقل شود. از سوی دیگر، اگر مسیرها و انهار پاک‌سازی نشده باشند، امکان انسداد و پس‌زدگی آب و جاری شدن آن در سطح معابر وجود دارد. بنابراین مشاهده نیروهای خدمات شهری در حال پاک‌سازی انهار هنگام بارندگی، لزوماً به معنای انجام نشدن اقدامات پیشگیرانه در روزهای قبل نیست.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از تذکر خود با تأکید بر ضرورت توجه به افراد آسیب‌دیده از آسیب‌های اجتماعی در شب‌های سرد و بارانی گفت: موضوع افرادی که به دلایل مختلف شب‌ها در سطح شهر و در فضای باز سپری می‌کنند، یکی از مسائل اجتماعی دیرپای شهر تهران است و طبیعتاً باید برای حل ریشه‌ای این معضل برنامه‌ریزی شود؛ اما در شرایط جوی نامساعد و شب‌های سرد و بارانی، مسئولیت انسانی و اجتماعی ما ایجاب می‌کند که نسبت به این هم‌نوعان خود بی‌تفاوت نباشیم.

وی با اشاره به تمهیدات شهرداری تهران برای حمایت از این افراد اظهار کرد: شهرداری تهران فضاهایی از جمله گرمخانه‌ها و اتوبوس‌های پناهگاه را آماده کرده و این اتوبوس‌ها در میادین شهر مستقر هستند تا در شرایط نامساعد جوی، امکان اسکان موقت و حفاظت از جان افراد نیازمند فراهم شود.

علوی از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد بی‌سرپناه در سطح شهر، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند و افزود: با تماس شهروندان، گشت‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی برای رسیدگی به وضعیت این افراد مراجعه می‌کنند و در صورت نیاز، آنان را به گرمخانه‌ها یا اتوبوس‌های پناهگاه منتقل می‌کنند. جان این افراد نیز به اندازه جان سایر شهروندان ارزشمند است و صیانت از آن وظیفه همه ماست.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت مدیریت روان‌آب‌ها و آب‌های سطحی ورودی به تهران، بخشی از مشکلات ناشی از بارندگی را مرتبط با وضعیت حریم و محدوده‌های پیرامونی پایتخت دانست و تأکید کرد: شبکه معابر و مسیرهای طراحی‌شده در داخل شهر تهران، علاوه بر مدیریت بارندگی‌های درون‌شهری، برای هدایت و عبور آب‌هایی که از ارتفاعات و مناطق پیرامونی،از جمله محدوده کن، به سمت شهر سرازیر می‌شوند نیز باید آمادگی داشته باشند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تجربه سیلاب کن و پیامدهای ناشی از بارندگی در مناطق پیرامونی پایتخت گفت: زمانی که در حریم تهران و مناطق اطراف، اقدامات لازم برای آمادگی در برابر بارندگی‌های فصلی و مدیریت روان‌آب‌ها به‌موقع انجام نمی‌شود، آثار و تبعات آن تنها به همان مناطق محدود نخواهد ماند و بخش‌هایی از داخل شهر تهران نیز متأثر می‌شوند.

علوی در پایان با انتقاد از کم‌توجهی برخی مسئولان و مجموعه‌های متولی نسبت به مدیریت حریم پایتخت تصریح کرد: از دوستانی که علاقه‌مند به مدیریت حریم تهران هستند و برای در اختیار گرفتن مسئولیت اداره این محدوده تلاش کرده‌اند، انتظار می‌رود در چنین شرایطی نیز نقش و مسئولیت خود را ایفا کنند و برای ساماندهی حریم تهران، شهرهای پیرامونی و مسیرهای منتهی به پایتخت وارد عمل شوند.