به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی صبح یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه استان ایلام اظهار کرد: رسانه‌ها برای ما یک شریک و راهبرد اجتماعی هستند و در شرایط حساس کنونی می‌توانیم دست به دست هم دهیم تا در مقابل مردم شرمنده نشویم.

وی افزود: تجربه نشان داده هر جا رسانه پای کار آمده، پیام مدیران و مسئولان کامل‌تر و شفاف‌تر به مردم رسیده است؛ از این رو از شما درخواست صمیمانه همکاری دارم.

مدیرعامل شرکت گاز ایلام با اشاره به آغاز فصل سرما تصریح کرد: پیک سرما شروع شده و در این شرایط باید با فرهنگ‌سازی برای مصرف درست گاز، مشکلات را مدیریت کنیم تا استان از نعمت گاز به طور کامل برخوردار شود.

سلیمانی درباره عملکرد ۱۱ ماه گذشته گفت: از دی‌ماه سال گذشته تمام توان خود را گذاشته‌ام و همکارانم در شرایط سخت پای کار بوده‌اند؛ از اغتشاشات و سیل تا جنگ رمضان، هیچ‌گاه میدان را خالی نکردند.

وی با اشاره به حمله دشمن به زیرساخت‌های گاز استان خاطرنشان کرد: ایستگاه CGS صالح‌آباد مهران در حمله مستقیم دشمن به طور کامل تخریب شد و گاز ۲۴ روستای مرزی قطع گردید؛ اما همکاران ما با ۱۲ ساعت کار جهادی و در شرایطی که جنگنده‌ها در آسمان بودند، ایستگاه را بازسازی کردند و گاز را به مدار بازگرداندند.

مدیرعامل شرکت گاز ایلام در ادامه به دستاوردهای شرکت اشاره کرد و گفت: شبکه گاز استان در بیش از ۷۰ نقطه در جنگ اخیر آسیب دید، اما با تلاش همکاران، پایداری شبکه حفظ شد؛ در گازرسانی شهری به پوشش ۱۰۰ درصدی و در روستاها به ضریب نفوذ ۹۹.۷ درصد رسیده‌ایم.

سلیمانی تصریح کرد: شرکت گاز ایلام در بیست‌وپنجمین همایش ملی تقدیر از واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز کشور، تندیس سیمین و لوح تقدیر واحد خدماتی سبز را دریافت کرد و در حوزه بهداشت نیز کارفرمای سلامت‌محور شناخته شد.

وی با اشاره به برنامه‌های مدیریت مصرف افزود: با همکاری شرکت‌های کارور، بهینه‌سازی موتورخانه‌ها را در ادارات، مساجد و مدارس در دستور کار قرار داده‌ایم و در هفت ماه ابتدای سال نزدیک به ۴ میلیون متر مکعب پرت گاز را به شبکه برگرداندیم.

مدیرعامل شرکت گاز ایلام در پایان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه گفت: اگر با کمک رسانه‌ها فقط دو درجه کاهش دما در سراسر کشور داشته باشیم، نزدیک به ۲۵ میلیون متر مکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی می‌شود که معادل تولید پنج روز پالایشگاه گاز ایران است و این نتیجه به قلم شما رسانه‌ها به دست می‌آید.