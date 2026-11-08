نوروز ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد : بر اساس داده‌های ثبت شده، میزان بارش در شهر داران طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۶/۵ میلی‌متر بوده است که با احتساب بارش‌های ۴۸ ساعت گذشته، مجموع این میزان به ۹۹/۷ میلی‌متر رسیده است.

ملکی با اشاره به روند صعودی بارش‌ها در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ افزود: مجموع بارش‌های ثبت شده در این سال زراعی تا کنون ۱۰۷/۴ میلی‌متر است که در مقایسه با دو سال زراعی گذشته (۱۴۰۴-۱۴۰۵ و ۱۴۰۳-۱۴۰۴) که در بازه زمانی مشابه میزان بارش صفر بوده، جهش بسیار قابل توجهی را نشان می‌دهد. همچنین با توجه به میانگین بلندمدت ۱۷ میلی‌متری منطقه، میزان بارش‌های فعلی بسیار فراتر از حد انتظار است.

رئیس هواشناسی فریدن همچنین جزئیات بارش در سایر نقاط شهرستان را به شرح زیر اعلام کرد: در شهرستان بادجان، میزان بارش ۲۴ ساعت گذشته ۵۷ میلی‌متر و مجموع بارش ۴۸ ساعته ۱۰۶ میلی‌متر بوده که مجموع بارش سال زراعی جاری را به ۱۱۷ میلی‌متر می‌رساند. در منطقه سواران نیز میزان بارش ۲۴ ساعت گذشته ۲۹ میلی‌متر و مجموع بارش ۴۸ ساعته ۴۰/۵ میلی‌متر گزارش شده که مجموع بارش سال جاری را به ۴۹ میلی‌متر می‌رساند. همچنین در منطقه سینگرد، بارش ۲۴ ساعت گذشته ۷۴ میلی‌متر و مجموع بارش ۴۸ ساعته ۹۸ میلی‌متر بوده که میزان بارش سال زراعی جاری را به ۱۰۸ میلی‌متر رسانده است.