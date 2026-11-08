به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره خیران مدرسه‌ساز شهرستان کهک روز پنجشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۵ با مشارکت اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، مجمع خیران مدرسه‌ساز و اداره کل آموزش‌وپرورش استان قم در مجتمع فرهنگی تربیتی کریمه اهل‌بیت(س) روستای دستگرد برگزار خواهد شد.

این رویداد با هدف پاسداشت تلاش‌های نیکوکارانی تدارک دیده شده که در مسیر توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی شهرستان کهک و مناطق پیرامونی نقش‌آفرینی کرده‌اند و قرار است در جریان آن از بیش از ۱۰۰ خیر مدرسه‌ساز منطقه، به‌ویژه افرادی که در احداث یا تکمیل طرح‌های آموزشی مشارکت داشته‌اند، تجلیل شود.

برگزاری این جشنواره همزمان با ایام حلول ماه رجب و سالروز میلاد باسعادت حضرت امام محمدباقر(ع) پیش‌بینی شده است و فعالان حوزه مدرسه‌سازی، مدرسه‌یاری و مدرسه‌داری در آن حضور خواهند داشت.

یکی از اهداف برگزاری جشنواره‌های خیران مدرسه‌ساز در سطح استان‌ها و شهرستان‌های کشور، تقویت مشارکت‌های مردمی در اجرای برنامه نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی است؛ رویکردی که به‌عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی دولت چهاردهم دنبال می‌شود.

در حاشیه این مراسم نیز نمایشگاه کریمان مدرسه‌ساز برپا خواهد شد و بخشی از دستاوردها و توفیقات حوزه مدرسه‌سازی در شهرستان کهک و روستاهای تابعه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد.

همچنین در این نمایشگاه، نمونه‌هایی از موفقیت‌ها و دستاوردهای دانش‌آموزان مدارس احداث‌شده با مشارکت خیران ارائه خواهد شد تا بخشی از نتایج سرمایه‌گذاری نیکوکاران در حوزه تعلیم و تربیت به نمایش گذاشته شود.

برنامه‌های جانبی این جشنواره شامل سخنرانی جمعی از شخصیت‌ها و مسئولان ملی و استانی، اجرای گروه سرود دانش‌آموزی، دکلمه‌خوانی و مدیحه‌سرایی خواهد بود.

همچنین در بخش پایانی مراسم از شماری از خیران مدرسه‌ساز شهرستان کهک و روستاهای اطراف که در احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی مشارکت داشته‌اند، قدردانی می‌شود.