به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده سرمایه‌گذار این پروژه، ضمن بررسی آخرین وضعیت اقدامات انجام‌شده، بر ضرورت رفع موانع اداری و تسریع در روند اجرای طرح تأکید کرد.

نماینده سرمایه‌گذار در این نشست با تشریح اقدامات انجام‌شده برای اجرای پروژه، از جمله واگذاری زمین، انجام آزمایش‌های خاک و مطالعات اولیه، مهم‌ترین چالش پیش‌روی طرح را اخذ مجوز اتصال به شبکه برق عنوان کرد و خواستار همکاری و پیگیری مسئولان استان برای رفع این مانع شد.

ذاکریان با اشاره تاکیدات استاندار مبنی بر تسریع در فرآیند اجرای پروژه های سرمایه گذاری و ضرورت کاهش ناترازی تامین برق برای تابستان سال آینده با اعلام آمادگی برای پیگیری موضوع از طریق دستگاه‌های مرتبط، بر بهره‌گیری از ظرفیت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی استان برای تسهیل فرآیندهای اداری و فنی این پروژه تأکید کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران دارای اهلیت و توان مالی و اجرایی، خواستار پیشبرد هم‌زمان اقدامات اجرایی و پیگیری مجوزهای موردنیاز شد تا زمینه تسریع در احداث این نیروگاه و افزایش ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در استان فراهم شود.