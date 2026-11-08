به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مؤسسه فرهنگی ورزشی فرزندان میهن چند سالی است که به الگویی برای باشگاه‌داری بخش خصوصی کشور تبدیل شده و در حوزه زیرساخت، آموزش، فرهنگ و ورزش سرمایه‌گذاری کرده است که نتیجه آن، حضور ورزشکاران و قهرمانان ملی‌پوش و همچنین شناسایی استعدادهای ورزشی و حمایت رایگان از آنان بوده است. این مجموعه و زمین چمن مصنوعی آن مورد بازدید وزیر ورزش و جوانان کشور قرار گرفت. شهرستان اسلامشهر ورزشکاران ملی‌پوش و قهرمانان متعددی دارد که توانسته‌اند در عرصه‌های ملی و بین‌المللی برای کشور افتخارآفرینی کنند.

وزیر ورزش نقش‌آفرینی گروه صنعتی میهن و مؤسسه فرهنگی ورزشی فرزندان میهن را در ایجاد زیرساخت‌های ورزشی قابل تحسین دانست و بر اهمیت مشارکت مجموعه‌های اقتصادی و صنعتی در این حوزه تأکید کرد.

در ادامه این بازدید، زمین چمن مصنوعی «فرزندان میهن» که به همت گروه صنعتی میهن و مؤسسه فرهنگی ورزشی فرزندان میهن احداث شده است، مورد بازدید قرار گرفت و برخی از دستاوردهای ارزشمند و فعالیت‌های چهار ساله مؤسسه فرهنگی ورزشی فرزندان میهن مطرح و مرور شد؛ عملکردی که دستاورد آن، کسب عناوین و قهرمانی‌های متعدد در ۱۲ رشته ورزشی شامل فوتبال، فوتسال، والیبال، بسکتبال، کشتی آزاد و فرنگی، جودو، بوکس، کاراته، تکواندو، دوومیدانی و وزنه برداری بوده است.

از دیگر دستاوردهای شاخص این مؤسسه، معرفی و حمایت از ۵۵ ورزشکار ملی‌پوش برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی و همچنین شناسایی، آموزش و پشتیبانی کاملاً رایگان از ۲۷۰۰ استعداد ورزشی است؛ اقدامی ارزشمند که با هدف ایجاد فرصت برابر برای رشد و شکوفایی استعدادهای جوان و هدایت آنان به مسیر قهرمانی دنبال می‌شود.

مؤسسه فرهنگی ورزشی فرزندان میهن با حمایت گروه صنعتی میهن، همواره تلاش کرده است با توسعه زیرساخت‌های ورزشی، حمایت از قهرمانان، استعدادیابی و آموزش رایگان نسل جوان، سهمی مؤثر در اعتلای ورزش کشور ایفا کند. این مجموعه در کنار توجه به ورزش قهرمانی، توسعه ورزش همگانی و فراهم‌کردن بستر مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های ورزشی را نیز از مسئولیت‌های مهم اجتماعی خود می‌داند.

گروه صنعتی میهن و مؤسسه فرهنگی ورزشی فرزندان میهن بر این باورند که آینده پرافتخار ورزش ایران در گرو هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی و مشارکت مردمی است؛ از همین رو، با تکیه بر مسئولیت اجتماعی و باور به توانمندی فرزندان این سرزمین، همچنان مصمم‌اند مسیر رشد، نشاط، سلامت و قهرمانی را برای نسل امروز و فردای ایران هموار سازند.