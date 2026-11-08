به گزارش خبرگزاری مهر، امیر تقی زاده روز یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در مراغه گفت: ادارات و دستگاه‌های اجرایی نسبت به ازدواج شاغلان مجرد برنامه ریزی و اقدامات حمایتی را انجام دهند.

وی اضافه کرد: برنامه ریزی برای اشتغال جوانان باید در اولویت برنامه‌های دستگاه‌های مرتبط با امور جوانان قرار گیرد.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان گفت: بخشی از برنامه‌های مرتبط با جوانان در قالب طرح‌های محله محور در حال برنامه ریزی و انجام است.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی برای اشتغال جوانان در آذربایجان شرقی افزود: در مراغه برای ۶۳ جوان جویای کار حوزه ورزش و جوانان تسهیلات پرداخت شده است.

علی امیری راد فرماندار شهرستان مراغه از برگزاری انتخابات شورای مشورتی دانش آموزان در مراغه برای نخستین بار در کشور خبر داد.

وی افزود: این انتخابات ۱۸ آبان و همزمان با انتخابات شوراها دانش آموزی برای بهره گیری از ظرفیت خود دانش آموزان برای برنامه ریزی و حل مشکلات جوانان انجام می‌شود.