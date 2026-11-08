اصغر صفری‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به قطعی برق برخی روستاهای لرستان در پی بارش‌های اخیر، اظهار داشت: با حضور نیروهای شرکت توزیع نیروی برق و سایر دستگاه‌های متولی، برق ۱۲۰ روستا دوباره به مدار بازگشت.

وی با بیان اینکه عملیات بازگشایی محورهای مسدودشده همچنان ادامه دارد، افزود: محور اصلی خرم‌آباد-سپیددشت به‌طور کامل بازگشایی شده است.

بازگشایی محور الیگودرز-شول‌آباد و گردنه گله‌بادوش

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان همچنین از بازگشایی محور الیگودرز-شول‌آباد خبر داد و گفت: گردنه گله‌بادوش الیگودرز نیز که بر اثر بارش برف مسدود شده بود، بازگشایی شده است.

صفری‌راد با اشاره به وضعیت راه‌های شهرستان الیگودرز، تصریح کرد: در این شهرستان ۵۹ مورد انسداد جاده‌ای داشتیم که شب گذشته ۳۹ مورد از آن‌ها بازگشایی شد و عملیات بازگشایی ۲۰ مورد باقی‌مانده توسط نیروهای راهداری در حال انجام است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برق ۱۱ روستای شهرستان الیگودرز همچنان قطع است که پس از بازگشایی محورهای ارتباطی، اقدامات لازم برای وصل مجدد برق این روستاها نیز انجام خواهد شد.