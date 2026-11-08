سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال فروکش کردن بارش‌ها در محورهای منتهی به گلپایگان و پس از ایمن‌سازی مسیرها، تصمیم به بازگشایی محور علویجه و مسیر دُر و تیکن به سمت گلپایگان گرفته شد.

وی افزود: با وجود بازگشایی این محورها، شرایط جوی در برخی نقاط مواصلاتی استان اصفهان همچنان متغیر است و احتمال لغزندگی مقطعی سطح جاده‌ها وجود دارد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر ضرورت احتیاط در رانندگی گفت: رانندگان پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی و شرایط جوی مسیر مورد نظر خود را بررسی کنند.

میرزایی ادامه داد: رانندگانی که در محورهای استان تردد می‌کنند، باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی مناسب با وسیله نقلیه جلویی را حفظ کنند.

وی با تأکید بر لزوم توجه جدی به توصیه‌های ایمنی اظهار کرد: رانندگان باید به هشدارها و دستورات عوامل پلیس راه در محورهای مواصلاتی توجه داشته باشند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان خاطرنشان کرد: رعایت احتیاط در شرایط جوی ناپایدار و همکاری با مأموران پلیس راه، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و حفظ ایمنی رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه دارد.

میرزایی در پایان از رانندگان خواست با توجه به تداوم احتمالی نوسانات جوی، در صورت تردد در محورهای مواصلاتی، با تجهیزات و آمادگی لازم سفر کنند.