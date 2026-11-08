به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، تایوان در بحبوحه افزایش تنش‌ها با چین، روز یکشنبه دومین محموله از جنگنده‌های اف-۱۶ بلاک ۷۰ آمریکا را دریافت کرد.

به گزارش رسانه‌های محلی، سه جنگنده یادشده صبح یکشنبه به‌سلامت در پایگاه هوایی «چی‌هانگ» در منطقه تایتونگ فرود آمدند. خبرگزاری مرکزی تایوان این خبر را به نقل از نیروی هوایی این کشور گزارش کرده است.

این هواپیماها سه‌شنبه گذشته کارخانه شرکت لاکهید مارتین در ایالت کارولینای جنوبی آمریکا را ترک کرده بودند. تایوان ماه گذشته نیز نخستین دو فروند از این جنگنده‌ها را تحویل گرفته بود.

در چارچوب برنامه «طلوع ققنوس»، شرکت آمریکایی لاکهید مارتین و شرکت توسعه صنایع هوافضای تایوان، ۱۴۰ فروند جنگنده اف-۱۶ آ/بی را به پیکربندی اف-۱۶ وی بلاک ۲۰ ارتقا دادند. این فرایند در دسامبر ۲۰۲۳ تکمیل شد.

چین پس از دریافت نخستین دو فروند از مجموع ۶۶ جنگنده اف-۱۶ وی بلاک ۷۰ خریداری‌شده از آمریکا، بار دیگر مخالفت قاطع خود را با فروش تسلیحات واشنگتن به تایوان اعلام کرده بود.

فروش این ۶۶ جنگنده و تجهیزات مرتبط با آن‌ها در سال ۲۰۱۹ از سوی دولت آمریکا تأیید شد و ارزش این معامله حدود ۸ میلیارد دلار برآورد شده است. این قرارداد با هدف ارتقای توان دفاع هوایی تایوان در شرایط تداوم تنش‌ها با پکن منعقد شد.

چین تایوان را بخشی جدایی‌ناپذیر از قلمرو خود می‌داند، اما مقام‌های تایوان بر استقلال این جزیره تأکید دارند.