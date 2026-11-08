به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شیزرپور، فرماندار شهرستان فردیس از آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان، شهرداری‌ها و دهیاری‌های این شهرستان در پی بارندگی‌های اخیر و پیش‌بینی تداوم فعالیت سامانه بارشی خبر داد.

وی اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول موظف هستند با حفظ آمادگی نیروها و تجهیزات، وضعیت معابر، مسیرهای تردد، نقاط حادثه‌خیز و محدوده‌های مستعد آب‌گرفتگی را به‌صورت مستمر رصد کنند.

هشدار به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی

وی از شهروندان خواست هشدارها و اطلاعیه‌های هواشناسی را جدی بگیرند و از ترددهای غیرضروری هنگام بارندگی شدید، توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و حضور در نقاط پرخطر خودداری کنند.

فرماندار فردیس تأکید کرد: حفظ ایمنی شهروندان اولویت مدیریت شهرستان است و دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برای مدیریت شرایط احتمالی و ارائه خدمات در آمادگی کامل قرار دارند.