به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرماجانی ظهر امروز دوشنبه در نشست با اعضای اتاق اصناف، رؤسای اتحادیه‌ها و نمایندگان اصناف استان، به تشریح آخرین سیاست‌ها و مقررات مالیاتی در حوزه طرح نشان‌دار کردن مالیات، تبصره ماده ۱۰۰، اظهارنامه‌ها و معافیت‌های مالیاتی پرداخت.

وی با اشاره به شرایط جنگی و تأثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی اظهار داشت: بیش از ۸۵ درصد مؤدیان مالیاتی لرستان در سال جاری مشمول مالیات صفر شده‌اند که این تعداد حدود ۲۳۴ هزار مؤدی را شامل می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان همچنین سقف بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۴ را ۷۲ میلیارد تومان اعلام کرد.

نشان‌دار کردن مالیات؛ زمینه مشارکت مؤدیان در پروژه‌های عمرانی

کرماجانی با اشاره به طرح نشان‌دار کردن مالیات، این طرح را فرصتی برای مشارکت مؤدیان در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و خدمات عمومی دانست و بر اهمیت آگاهی‌بخشی درباره ظرفیت‌های آن تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ناهمخوانی اینتاکدهای مالیاتی با نوع واقعی فعالیت برخی مشاغل را از چالش‌های نظام مالیاتی برشمرد و گفت: یکی از مشکلات این حوزه، سازوکار قانونی صدور دستگاه‌های کارت‌خوان بدون نظارت قبلی اداره امور مالیاتی است که ضرورت اصلاح فرآیندها و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط را نشان می‌دهد.

تأکید بر ثبت دقیق اطلاعات شغلی و رعایت مقررات مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی لرستان با تأکید بر ضرورت ثبت صحیح اطلاعات شغلی، استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیکی، رعایت مهلت‌های قانونی ارائه اظهارنامه و آگاهی از معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی را از موضوعات مهم برای فعالان اقتصادی دانست.

در این نشست، رؤسای اتحادیه‌ها و نمایندگان اصناف نیز مسائل و دغدغه‌های خود را درباره نحوه محاسبه مالیات، معافیت‌ها، تبصره ماده ۱۰۰ و مشکلات مربوط به اطلاعات شغلی مطرح کردند و خواستار توجه به این مسائل در فرآیند اجرای مقررات مالیاتی شدند.