به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مستند «سینما، لوکیشن، شخصیت» به کارگردانی مجتبی سعادت با موضوع بررسی نقش لوکیشن در شخصیت‌پردازی و روایت آثار سینمایی، این روزها مراحل تدوین را پشت سر می‌گذارد.

در این مستند، چگونگی تبدیل یک موقعیت مکانی به عنصری هویت‌مند در فیلم‌های سینمایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و محمدرضا مقدسیان، پوریا ذوالفقاری، دامون قنبرزاده و آزاده جعفری به عنوان منتقد درباره نمونه‌های سینمایی مرتبط و چگونگی شکل‌گیری چنین ویژگی‌ای در آثار سینمایی به گفتگو می‌پردازند.

این مستند با هدف بررسی یکی از جنبه‌های کمتر پرداخته‌شده در مطالعات سینمایی و ارائه محتوایی برای هنرجویان و علاقه‌مندان سینما تولید شده است. پخش تلویزیونی یا انتشار این اثر در یکی از پلتفرم‌های داخلی، از مسیرهای احتمالی عرضه این اثر خواهد بود.

مجتبی سعادت پیش از این کارگردانی «اقتباس در سینما»، «آقای بابک»، «داستان عکس»، «یک حضور»، «ارت از ارتا»، «قصه ترانه» و «جان صحنه» را نیز برعهده داشته است.

عوامل مستند «سینما، لوکیشن، شخصیت» عبارتند از کارگردان: مجتبی سعادت، مجری طرح: بهناز زارعی، مشاور کارگردان: حسین خلج، دستیار کارگردان: نگین مهاجر، خوانش متن: منصوره خالقی، صدابردار: محمد قنبری، تدوین و تصویربرداری: مجتبی سعادت، تحقیق و مدیر تولید: فرید پرویز و روابط عمومی: فروغ گشتیل.