نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی صدور هشدارهای هواشناسی زرد شماره ۳۰ و نارنجی شماره‌های ۲۰ و ۲۱، همزمان با آغاز ورود سامانه جوی به خراسان شمالی، وزش باد شدید در برخی مناطق به ثبت رسید.

وی افزود: بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی، بیشینه سرعت وزش باد در مناطق مهمانک و گریوان به ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت رسید که بیانگر شدت فعالیت جریانات جوی در ابتدای ورود این سامانه به خراسان شمالی است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به اهمیت هشدارهای هواشناسی و نقش آن‌ها در افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی و شهروندان، بر ضرورت توجه جدی به اطلاعیه‌ها و هشدارهای صادرشده تأکید کرد.

داداشی در پایان از شهروندان درخواست کرد: با توجه به تداوم فعالیت سامانه‌های جوی و احتمال وقوع پدیده‌های مخاطره‌آمیز، توصیه‌های ایمنی را جدی گرفته و آخرین اطلاعیه‌ها و هشدارهای هواشناسی را از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.