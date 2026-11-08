به گزارش خبرنگار مهر، در پیگیری از روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص ریزش کوه در دانشگاه علوم و تحقیقات، روابط عمومی این واحد دانشگاهی توضیحاتی ارائه کرد که به شرح زیر است :

کوهی که ریزش کرده، بالاتر از تمام ساختمان‌های دانشکده‌ها قرار دارد و ارتباطی با دانشکده‌ها ندارد. این کوه در مسیر آزمایشگاه‌ها واقع شده است.

همچنین اتوبوسی که در تصاویر به‌صورت کج متوقف شده، دچار آسیب نشده و در واقع به‌عنوان حائل قرار گرفته تا مسیر بسته شود و خودروهای دیگر از آن مسیر تردد نکنند تا آسیبی به آن‌ها وارد نشود. البته سنگ‌ریزه‌ها و سنگ‌های ناشی از ریزش به کاپوت و کنار یک دستگاه خودرو برخورد کرده و به آن آسیب رسانده‌اند، اما برای هیچ‌کس اتفاقی نیفتاده است. تاکسی آسیب‌دیده نیز متعلق به خود دانشگاه علوم و تحقیقات است.

روابط عمومی در ادامه درباره وضعیت مسیر اعلام کرد: مسیری که پیش از این یک‌طرفه بوده، اکنون به مسیر رفت‌وبرگشت تبدیل شده است. این مسیر پهن است و آن را به دو طرف تقسیم کرده‌اند. در سمت دیگر مسیر نیز اصلاً کوهی وجود ندارد و فضای سبز است؛ بنابراین مسیر را بسته‌اند.

در پاسخ به این پرسش که آیا پیش از وقوع حادثه، ریزش کوه پیش‌بینی شده بود یا خیر، یا چرا اقدامات پیشگیرانه انجام نشده بود روابط عمومی توضیح داد: سنگ‌های این محدوده به‌طور مرتب بررسی می‌شوند، اما امکان بررسی تمام کوه وجود ندارد. بارندگی شدید باعث شسته‌شدن و سست‌شدن سنگ‌هایی شده که در قسمت بالایی کوه قرار داشته‌اند و این سنگ‌ها بر اثر جریان آب باران از جای خود حرکت کرده و به پایین سقوط کرده‌اند.

روابط عمومی در خصوص امکان پیش‌بینی چنین حوادثی نیز گفت: این اتفاق قابل پیش‌بینی نیست. فضای دانشگاه علوم و تحقیقات را در نظر بگیرید؛ این کوه نیز مانند جاده چالوس که شاید بتوان تا حدی برخی موارد را پیش‌بینی کرد، است اما مگر در جاده چالوس با بارندگی چنین اتفاقاتی رخ نمی‌دهد؟ وقتی بارندگی اتفاق می‌افتد، سنگ‌ها سست می‌شوند.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به وجود حصیر در قسمت بالادست کوه گفت: با وجود حصیری که در بالادست وجود دارد، سنگ‌ها بر اثر بارندگی شدید سست شده و پایین آمده‌اند. در آن قسمت حصیر دیگری وجود ندارد، چراکه این مسیر محل تردد افراد پیاده نیست و صرفاً خودروهای سواری از آن عبور می‌کنند.

بر اساس این گزارش، امروز اعلام شده بود که در پی ریزش کوه در محدوده دانشگاه علوم و تحقیقات، یک دستگاه خودروی تاکسی زیر آوار سنگ و خاک آسیب دیده است.