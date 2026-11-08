امیر کرم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهراظهار کرد: جلسات شورای ملی ثبت و حریم آثار تاریخی با حضور علیرضا ایزدی، رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی، از روز دوشنبه هجدهم آبان‌ماه در اصفهان آغاز می‌شود و تا سه‌شنبه نوزدهم آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در ادامه این برنامه، روز چهارشنبه بیستم آبان‌ماه نیز جلسه بررسی پرونده‌های ثبتی و تعیین حریم آثار تاریخی در شهرستان فلاورجان برگزار می‌شود که بخش قابل توجهی از پرونده‌های مورد بررسی به این شهرستان اختصاص دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به حجم پرونده‌های در دستور کار این نشست‌ها تصریح کرد: در مجموع بیش از ۱۰۰ پرونده مرتبط با ثبت ملی آثار تاریخی و تعیین حریم بناهای تاریخی استان در این جلسات مطرح و بررسی می‌شود.

کرم‌زاده ادامه داد: از جمله محورهای اصلی این نشست‌ها، بررسی پرونده‌های ثبت ملی حدود ۸۰ اثر تاریخی و همچنین تعیین و بررسی حریم بیش از ۵۰ بنای تاریخی است که تصمیم‌گیری درباره آن‌ها در چارچوب ضوابط و فرآیندهای قانونی ثبت و حفاظت از میراث فرهنگی انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری این جلسات در اصفهان و فلاورجان، فرصت مهمی برای پیشبرد پرونده‌های ثبتی، تعیین ضوابط حفاظتی و تقویت سازوکارهای صیانت از آثار تاریخی استان فراهم می‌کند.