امیر کرم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف حوزه میراث فرهنگی، تعیین عرصه و حریم آثار ثبت ملی‌شده است تا حفاظت از این آثار در چارچوب ضوابط قانونی، با دقت و انسجام بیشتری انجام شود و زمینه صیانت اصولی از میراث تاریخی کشور فراهم آید.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ افزود: در این مدت مطالعات تخصصی و اقدامات حفاظتی مربوط به تعیین عرصه و حریم تعدادی از آثار شاخص تاریخی استان انجام شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به تعیین حریم روستای تاریخی ابیانه، کاروانسراهای امین‌آباد کوهپایه، چاله‌سیاه، نیستانک، مرنجاب و گبرآباد اشاره کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: همچنین رقومی‌سازی حریم مصوب مسجد جامع اصفهان نیز در نیمه نخست سال جاری انجام شده است؛ اقدامی که نقش مهمی در ارتقای دقت مدیریت، حفاظت، نظارت و کنترل ساخت‌وسازها در محدوده این اثر ارزشمند تاریخی خواهد داشت.

وی اظهار کرد: پرونده‌های تهیه‌شده پس از طی مراحل کارشناسی، بررسی در شوراهای تخصصی و تصویب در مراجع ذی‌صلاح، برای ابلاغ و اعلام رسمی نتایج نهایی ارائه خواهند شد.

کرم‌زاده با اشاره به دستاوردهای سال گذشته در حوزه تعیین عرصه و حریم آثار ثبت ملی‌شده استان نیز گفت: در سال ۱۴۰۴ حریم آثار تاریخی قلعه یاوری طالخونچه، انگورستان ملک، مسجد ملک، خانه سرتیپی، خانه ملاباشی و باغ محمدعلی‌خان در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تصویب رسید.

وی تأکید کرد: تعیین عرصه و حریم آثار تاریخی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی حفاظت از میراث فرهنگی کشور به شمار می‌رود و تصویب این محدوده‌ها ضمن جلوگیری از مداخلات غیرمجاز، امکان مدیریت علمی، برنامه‌ریزی حفاظتی و صیانت پایدار از آثار ثبت ملی‌شده را فراهم می‌کند.