به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام دوستعلی محمدی در جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر زنجان، با موضوع برنامه‌ریزی و پشتیبانی از مراسم اعتکاف، گفت: یکی از رویکردهای مهم در برگزاری اعتکاف، حرکت به سمت محله‌محوری و فعال‌سازی ظرفیت مساجد محلات است؛ به‌گونه‌ای که هر مسجد با مشارکت امام جماعت، هیئت‌امنا، مدیران و فعالان فرهنگی محله بتواند میزبان معتکفان باشد.

وی با اشاره به ضرورت تغییر نگاه نسبت به اعتکاف در مساجد محلی افزود: اعتکاف نباید برای مساجد و متولیان آن به یک بار و مسئولیت سنگین تبدیل شود، بلکه باید با حمایت و همراهی دستگاه‌های مسئول، زمینه‌ای فراهم شود تا مساجد با انگیزه و آمادگی بیشتری پذیرای معتکفان باشند.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی خانواده‌ها تصریح کرد: یکی از مطالبات جدی ما این است که حتی‌الامکان هزینه‌ای به معتکفان تحمیل نشود و اعتکاف با کمترین هزینه برگزار شود.

حجت‌الاسلام محمدی با اشاره به استقبال گسترده نوجوانان و جوانان از مراسم اعتکاف خاطرنشان کرد: اعتکاف یکی از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و معنوی نظام اسلامی است که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار داشته و در سال‌های اخیر، به‌ویژه در میان نوجوانان، با استقبال چشمگیری مواجه شده است. بنابراین باید از هم‌اکنون برای افزایش احتمالی تعداد معتکفان و تأمین امکانات موردنیاز مساجد برنامه‌ریزی کرد.

وی در ادامه، توجه به محتوای فرهنگی و معرفتی اعتکاف را ضروری دانست و گفت: در کنار حفظ فضای خلوت، معنویت و خودسازی، باید به مسئله جهاد تبیین و پاسخ‌گویی به شبهات و پرسش‌های ذهنی نسل نوجوان و جوان توجه ویژه‌ای شود. هدف از برنامه‌های محتوایی اعتکاف باید کمک به رفع گره‌های ذهنی مخاطبان و مقابله با جریان ناامیدسازی و شبهه‌افکنی دشمن باشد؛ البته این برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که به فضای معنوی و خلوت معتکفان آسیب وارد نکنند.

ضرورت حمایت مالی و تجهیزاتی شهرداری از مساجد

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به هزینه‌های متعدد برگزاری اعتکاف، خواستار مشارکت جدی شورای اسلامی شهر و شهرداری در تأمین اعتبارات موردنیاز شد و بیان کرد: مساجد برای میزبانی از معتکفان به امکانات اولیه و زیرساخت‌های مناسب نیاز دارند. برخی از این نیازها شامل تعمیر و تجهیز سرویس‌های بهداشتی و حمام، تأمین لوازم و تجهیزات موردنیاز، فضاسازی، تهیه اقلام مصرفی و تأمین امکانات رفاهی است.

وی ادامه داد: هزینه‌های برگزاری اعتکاف تنها به تأمین غذا محدود نمی‌شود؛ بلکه مواردی همچون اجاره تجهیزات، بیمه معتکفان، تهیه اقلام موردنیاز، فضاسازی تبلیغاتی و سایر هزینه‌های اجرایی نیز باید پیش‌بینی شود. از سوی دیگر، اجرای برنامه‌های فرهنگی نیز مستلزم تأمین هزینه‌هایی از جمله حق‌الزحمه سخنرانان، مداحان و قاریان قرآن و تهیه بسته‌های فرهنگی است.

حجت‌الاسلام محمدی با تأکید بر اینکه نباید تمام بار مالی اعتکاف بر دوش مساجد و برگزارکنندگان قرار گیرد، خواستار تقسیم مسئولیت و مشارکت دستگاه‌های مختلف در این زمینه شد و افزود: انتظار می‌رود شورای اسلامی شهر و شهرداری زنجان با توجه به ظرفیت و مسئولیت فرهنگی و اجتماعی خود، حمایت ویژه‌ای از مساجد برگزارکننده اعتکاف داشته باشند تا این مراسم معنوی با کیفیت مناسب و بدون تحمیل هزینه به خانواده‌ها برگزار شود.

وی تأکید کرد: اعتکاف فرصتی ارزشمند برای تقویت هویت دینی، معنویت و ارتباط نسل نوجوان و جوان با مسجد است و حمایت از این حرکت فرهنگی، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای آینده فرهنگی و اجتماعی شهر خواهد بود.