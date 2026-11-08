سید رضا حسینی شهردار چهاردانگه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آماده باش مدیریت شهری چهاردانگه در مواجهه با حوادث احتمالی مرتبط با بارندگی ها اخیر و چگونگی مدیریت ادامه بارندگی ها گفت: مجموعه مدیریت شهری چهاردانگه در طول بارندگی هایی که همچنان ادامه حضوری موثر داشته است.

شهردار چهاردانگه با اشاره به بازدید اعضا ستاد مدیریت بحران شهرستان اسلامشهر از محل رودخانه کن گفت: با توجه با بارش های ادامه دار و افزایش سطح رودخانه با توصیه آب منطقه ای در راستای حفظ امنیت شهروندان پل کن حدفاصل گلدسته به گلشهر مسدود و مسیر تردد فعلا از مسیر بلوار آیت الله سعیدی میسر می باشد.

حسینی خاطرنشان تاکید کرد: در طول دوره بارندگی ها متناسب با سطح رودخانه کن کنترل های ایمنی توسط عوامل شهرداری چهاردانگه صورت می پذیرد، با کاهش خطر و کسب اطمینان از ایمنی تردد، مسیر تردد پل کن در محدوده گلدسته به گلشهر بازگشایی خواهد شد.