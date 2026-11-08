الیاس نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح توزیع شیر رایگان با هدف ارتقای سطح سلامت، بهبود وضعیت تغذیه و کمک به رشد جسمی دانش‌آموزان دوره ابتدایی آغاز شده است.

وی افزود: در اجرای این طرح، مدارس ابتدایی در هر سه بخش شهرستان بشاگرد، اعم از مناطق شهری و روستایی، تحت پوشش قرار گرفته‌اند و فرآیند توزیع شیر با همکاری عوامل اجرایی مدارس در حال انجام است.

نظری با اشاره به اهمیت تغذیه سالم در دوران تحصیل بیان کرد: توجه به سلامت و تأمین نیازهای تغذیه‌ای دانش‌آموزان، یکی از عوامل مؤثر در رشد جسمی و افزایش نشاط و شادابی آنان در محیط آموزشی است.

رئیس اداره آموزش‌وپرورش شهرستان بشاگرد تأکید کرد: تلاش مجموعه آموزش‌وپرورش بر این است که دانش‌آموزان مدارس ابتدایی در نقاط مختلف شهرستان، از جمله مناطق روستایی و کم‌برخوردار، به‌صورت عادلانه از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.