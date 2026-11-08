عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه برخورد دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و سمند ساعت ۹:۳۰ صبح روز شنبه ۱۷ آبان‌ماه در محور تیران به چادگان، محدوده گردنه سرخ، به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی افزود: پس از اعلام این حادثه، یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به مصدوم شدن شش نفر در این حادثه گفت: مصدومان این حادثه شامل سه مرد و سه زن بودند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس، اقدامات لازم برای انتقال و ادامه روند درمان آنان انجام شد.