به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت‌های گردشگری در مناطق کویری مرنجاب و سیازگه شهرستان آران و بیدگل در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۱ و ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تعطیل اعلام شد.

این تصمیم هم‌زمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و با هدف حفظ حرمت این ایام اتخاذ شده است.

بر این اساس، گردشگران و علاقه‌مندان به سفرهای کویری باید برنامه‌ریزی خود برای حضور در کویرهای مرنجاب و سیازگه را با توجه به تعطیلی فعالیت‌های گردشگری در این دو منطقه انجام دهند.

کویر مرنجاب و منطقه سیازگه از جمله مقاصد شناخته‌شده گردشگری در شهرستان آران و بیدگل هستند که در طول سال میزبان گردشگران و علاقه‌مندان به طبیعت و گردشگری کویری از نقاط مختلف کشور هستند.

فعالیت‌های گردشگری در این دو منطقه پس از پایان ایام اعلام‌شده، طبق روال و ضوابط مربوطه از سر گرفته خواهد شد.