به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، پنجمین نشست ارزیابی عملکرد کاروان ورزش ایران در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، صبح امروز (یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه) به ریاست احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و با حضور جمعی از مسئولان، مشاوران و کارشناسان این وزارتخانه و کمیته ملی المپیک برگزار شد.

در حالی که عملکرد رشته‌های حاضر در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در نشست‌های اخیر به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است، در جلسه امروز به‌طور ویژه اعتبارات تخصیصی به فدراسیون‌ها و انجمن‌های ورزشی در مسیر آماده‌سازی برای این رقابت‌ها بررسی شد.

در این نشست، میزان اعتبارات اختصاص‌یافته به فدراسیون‌ها و انجمن‌های ورزشی در هفت ماه منتهی به اعزام کاروان ایران به بازی‌های آسیایی ناگویا ارائه شد و کارشناسان و صاحب‌نظران، عملکرد و نتایج رشته‌های مختلف را با توجه به منابع مالی تخصیص‌یافته مورد ارزیابی قرار دادند.

با توجه به اینکه آسیب‌شناسی عملکرد کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا با رویکرد آماده‌سازی برای حضور قدرتمند در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس انجام می‌شود، وزیر ورزش و جوانان بر ضرورت بازنگری اصولی در نحوه تخصیص اعتبارات به فدراسیون‌های المپیکی و غیرالمپیکی تأکید کرد.

احمد دنیامالی در این خصوص اظهار داشت: عیار ورزش هر کشور را با نتایج آن در بازی‌های المپیک می‌سنجند، نه بازی‌های آسیایی. در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد بودجه وزارت ورزش و جوانان به رشته‌هایی اختصاص پیدا می‌کند که در بازی‌های المپیک عایدی ندارند. بنابراین باید با توجه به محدودیت منابع مالی کشور، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که بتوانیم بهترین دستاورد را در بازی‌های المپیک کسب کنیم.

وی همچنین با اشاره به ضرورت بازنگری در میزان پاداش‌های رشته‌های المپیکی و غیرالمپیکی افزود: ارزش مدال‌های رشته‌ها و مواد مختلف باید مورد بررسی قرار گیرد. پاداش‌ها باید به‌گونه‌ای تعیین شوند که اعتبار و جایگاه رشته‌های المپیکی و غیرالمپیکی نیز در نظر گرفته شود. بر همین اساس، معتقدیم میزان پاداش‌ها باید متناسب با این تفاوت‌ها تعیین شود و در این زمینه کار کارشناسی صورت گیرد.

بررسی تغییر ساختار برخی رشته‌های ورزشی از انجمن به فدراسیون و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین مربیگری با رویکرد فناورانه در تیم‌های ملی، از دیگر محورهای این نشست بود که با هدف افزایش ظرفیت مدال‌آوری ورزش ایران در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس مطرح شد و کارشناسان درباره آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.

گفتنی است با احتساب نشست امروز، شمار جلسات کارشناسی کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیون‌ها و انجمن‌های ورزشی به ۱۶۵ جلسه رسید.