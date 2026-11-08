به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد فیروزنیا، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به پایش مداوم مناطق طبیعی و زیستگاه‌های حیات‌وحش فیروزکوه توسط محیط‌بانان اظهار داشت: در جریان این پایش‌ها، مأموران موفق به شناسایی و دستگیری یک متخلف در زمینه شکار غیرمجاز شدند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از این فرد، لاشه یک رأس قوچ وحشی کشف و ضبط شد، افزود: پس از بررسی‌های اولیه و جمع‌آوری مستندات لازم، پرونده قانونی برای این تخلف تشکیل شد.

فیروزنیا خاطرنشان کرد: متهم پس از تکمیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه در پایان با تأکید بر تداوم گشت و پایش‌های حفاظتی تصریح کرد: برخورد با متخلفان حوزه شکار و صید با هدف صیانت از حیات‌وحش و حفظ گونه‌های ارزشمند جانوری با قاطعیت در دستور کار این اداره قرار دارد.