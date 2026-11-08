به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمد حسینی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به باز بودن راه‌های شمیرانات گفت: با وجود ریزش سنگ در محدوده بندافغان، تردد در محورهای این شمیرانات جریان دارد و ماشین‌آلات راهداری برای کنترل این وضعیت در منطقه فعال هستند.

وی افزود: گریدر، لودر و دیگر تجهیزات سنگین راهداری در بخش‌های لواسانات و رودبارقصران مشغول کارند، همچنین در محورهای کوهستانی سنگ‌برداری انجام شده و در روستای راحت‌آباد نیز شن‌زدایی، پاکسازی و احیای قنا صورت گرفته است.

حسینی درباره ریزش سنگ در جاده کند و محدوده بندافغان تصریح کرد: این پدیده در مناطق کوهستانی ممکن است به‌طور طبیعی رخ دهد، اما ریزش فعلی با حضور عوامل راهداری در حال کنترل است.

وی با اشاره به فعالیت مستمر نیروهای راهداری در محورهای شهرستان خاطرنشان کرد: تیم‌ها به‌صورت شبانه‌روزی در مسیرها حضور دارند تا خدمات لازم به کاربران جاده ارائه و تردد در راه‌های کوهستانی شمیرانات ایمن انجام شود.