به گزارش خبرنگار مهر، محمد دادرس بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی دریایی در گیلان اظهار کرد: این هشدار از بعدازظهر یکشنبه آغاز شده و تا ظهر سه‌شنبه ادامه دارد و اوج فعالیت سامانه و شدت شرایط نامساعد دریایی برای روز دوشنبه ۱۸ آبان پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه ارتفاع موج دریای خزر در سواحل استان طی روز دوشنبه به حدود ۲ تا ۳ متر می‌رسد، افزود: بیشینه ارتفاع موج در مناطق نزدیک به ساحل نیز تا حدود ۵ متر و در برخی مواقع بیشتر پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به وزش باد شدید در مناطق ساحلی بیان کرد: سرعت وزش باد در این مناطق به ۲۸ تا ۳۶ نات معادل ۵۲ تا ۶۷ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید و احتمال وقوع رگبار باران و رعدوبرق نیز وجود دارد.

دادرس با تشریح مخاطرات این شرایط جوی و دریایی گفت: افزایش ارتفاع موج و وزش باد شدید می‌تواند خطر غرق‌شدگی شناگران و غواصان، پاره شدن تورهای صیادی، آسیب به قفس‌های پرورش ماهی و خسارت به قایق‌ها و شناورهای سبک و سنگین را به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به اختلال جدی در ترددهای دریایی افزود: فعالیت شناورهای مسافربری و تجاری و همچنین ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر استان با محدودیت و اختلال مواجه خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی گیلان با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی در دوره فعالیت این سامانه تصریح کرد: با توجه به صدور هشدار سطح قرمز، انجام تمامی فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی در دریا ممنوع است و تردد قایق‌های سبک، تفریحی، شناورهای نیمه‌سنگین و سنگین و همچنین ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر باید متوقف شود.

دادرس در پایان از شناگران، غواصان، صیادان و صاحبان شناورها خواست از هرگونه فعالیت دریایی در مدت اعتبار هشدار خودداری کنند و تمامی فعالان دریایی و فراساحلی برای مقابله با حوادث و خسارات احتمالی در آماده‌باش کامل باشند.