https://mehrnews.com/x3dykB ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹ کد مطلب 7004480 استانها گلستان استانها گلستان ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹ بارش باران در گرگان؛ چهره شهر پاییزی شد گرگان- با فعالیت سامانه بارشی در استان گلستان، بارش باران از ساعتی پیش در گرگان آغاز شده است. دریافت 9 MB کد مطلب 7004480 کپی شد مطالب مرتبط صدور هشدار قرمز در گیلان؛ فعالیت های دریایی ممنوع شد آبگرفتگی معابر کرمانشاه پس از بارش باران و تگرگ آمادهباش کامل هلالاحمر گلستان در پی پیشبینی بارشها استاندار لرستان: هماهنگی پیش از بارندگیها مانع بروز تلفات در استان شد جلوههایی از فرهنگ و سنن جنوب فارس در قلب مسابقات قرآنی همدان طغیان رودخانه پلرود کلاچای آمادهباش خوزستان برای بارندگی؛ اختیار تعطیلی به فرمانداران واگذار شد هشدار تشدید بارشها در ۲۴ استان؛ هوا ۱۰ درجه سردتر میشود برچسبها گلستان گرگان بارش باران اداره کل هواشناسی گلستان
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