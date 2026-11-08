به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، فرهاد حبیبی، با ارائه گزارشی از وضعیت فروش دارو در ۶ ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: از مجموع فروش ۴۰۰ همتی دارو تا پایان شهریور امسال، ۳۴۸ همت مربوط به داروهای تولید داخل (معادل ۸۷ درصد کل فروش بازار) بوده و ۵۲ همت، (معادل ۱۳ درصد از کل فروش)، به داروهای وارداتی اختصاص داشته است.

وی افزود: از نظر فروش عددی نیز در شش‌ماهه نخست امسال حدود ۲۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون واحد دارو در کشور به فروش رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. از این میزان، حدود ۲۸ میلیارد واحد مربوط به داروهای تولید داخل و حدود ۳۰۰ میلیون واحد مربوط به داروهای وارداتی بوده است. به این ترتیب، داروهای تولید داخل ۹۸.۹ درصد و داروهای وارداتی حدود ۱.۱ درصد از سهم عددی بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

حبیبی درباره پرفروش‌ترین اقلام دارویی از نظر ارزش ریالی گفت: داروی تیرزپاتاید با ۲۸.۴ همت در رتبه نخست قرار گرفته است. پس از آن، داروی انسولین‌ شامل انواع آسپارت و گلارژین با ۱۲.۱ همت، محلول تزریقی سدیم کلراید (سرم نمکی) با ۷.۲ همت، ایمونوگلوبولین وریدی با ۶.۵ همت و آیو دیکسانول تزریقی با ۵.۹ همت، رتبه‌های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: آموکسی‌سیلین، داروی ترکیبی امپاگلیفلوزین، لیناگلیپتین و متفورمین، قرص کلوپیدوگرل، پمبرولیزومب و ویال سفازولین نیز در رتبه های بعدی قرار دارند.

معاون اجرایی رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به پرفروش‌ترین داروها از نظر تعداد، افزود: قرص آسپرین با ۸۲۵ میلیون واحد در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن، قرص آتورواستاتین با ۸۱۷ میلیون واحد، قرص لووتیروکسین سدیم با ۷۲۴ میلیون واحد، قرص متفورمین هیدروکلراید با ۶۸۹ میلیون واحد و آموکسی‌سیلین با ۶۴۷ میلیون واحد، پنج قلم نخست دارویی کشور از نظر تعداد فروش در ۶ ماهه نخست سال جاری هستند.

حبیبی افزود: قرص‌های فاموتیدین، سرماخوردگی بزرگسالان، لوزارتان، متادون و آملودیپین در رتبه های بعدی از نظر تعداد فروش هستند.