به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی درگذشت سید حمزه قاسمی این جهادگر با اخلاص را تسلیت گفت و این خبر را موجب تاثر و اندوه فراوان دانست.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر درگذشت مرحوم سید حمزه قاسمی، جهادگر با اخلاص و فداکار موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

ارزش تلاش و مجاهدت کسانی که عمر خود را صرف بهبود زندگی دیگران می‌کنند، فقط در فعالیت‌ها و طرح‌هایی که به انجام می‌رسانند خلاصه نمی‌شود، بخشی از اثر آنان در نهال امیدی است که در دل مردم می‌کارند و در مسیری است که برای مشارکت و مسئولیت‌پذیری دیگران می‌گشایند.

مرحوم قاسمی با فعالیت‌های جهادی و اجتماعی خود، از آموزش و توانمندسازی تا ایجاد فرصت‌های اشتغال در مناطق محروم، در این مسیر روشن برای رفع محرومیت در کشور، قدم برداشت.

اینجانب فقدان این جهادگر عزیز را به خانواده محترم و داغدار ایشان، دوستان و همراهان و عموم فعالان جهادی و اجتماعی، به‌ویژه در استان خراسان جنوبی، تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی