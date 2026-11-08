به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های اداره کل هواشناسی استان تهران، در پی فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدار سطح قرمز شماره یک برای ارتفاعات شمالی و شمال غربی استان، ایستگاه باغ گل با ثبت ۱۲۳.۶ میلی‌متر بارش، پربارش‌ترین ایستگاه استان در ۲۴ ساعت گذشته بود.

بر اساس این گزارش، ایستگاه اوشان با ۱۱۱.۶ میلی‌متر و پس‌قلعه با ۹۱.۶ میلی‌متر بارش در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. همچنین در ایستگاه میگون ۸۱.۶ میلی‌متر، جورد ۶۵.۱ میلی‌متر، زردبند ۵۹.۳ میلی‌متر، سولقان ۵۷.۲ میلی‌متر، بهان ۵۴.۹ میلی‌متر، لواسان بزرگ ۵۴.۶ میلی‌متر، شمیران و لواسان هرکدام ۵۱.۸ میلی‌متر و آبعلی ۵۰.۱ میلی‌متر بارندگی ثبت شد.

بر اساس آمار هواشناسی استان تهران، میزان بارش در ایستگاه سربندان ۴۸ میلی‌متر، پردیس ۴۲ میلی‌متر و دماوند ۴۱.۳ میلی‌متر گزارش شده است.

همچنین در پی هشدار سطح نارنجی شماره ۲۲ برای مناطق شمالی و غربی استان، ایستگاه هرانده با ثبت ۳۷.۸ میلی‌متر بارش در صدر ایستگاه‌های این محدوده قرار گرفت و پس از آن جابان با ۳۶.۷ میلی‌متر و آبسرد با ۳۳.۴ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی بودند.

بر اساس این گزارش، میزان بارش در سیمین‌دشت ۳۳ میلی‌متر، ایستگاه شرق تهران ـ مدیریت بحران ۳۰.۷ میلی‌متر، ارجمند ۲۶.۴ میلی‌متر، ژئوفیزیک ۱۸.۸ میلی‌متر، فیروزکوه ۱۸.۱ میلی‌متر، چیتگر ۱۷.۲ میلی‌متر، فرودگاه مهرآباد ۱۴ میلی‌متر، تهرانسر ۱۳.۲ میلی‌متر و شهریار ۱۲.۹ میلی‌متر ثبت شده است.

این آمار مربوط به بارش ۲۴ ساعت گذشته تا ساعت ۹:۳۰ صبح یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ است و تمامی ارقام بر حسب میلی‌متر اعلام شده‌اند.