به گزارش خبرگزاری مهر، برنی سندرز سناتور ارشد آمریکایی از ایالت ورمونت امروز یکشنبه در مصاحبه با ان بی سی اعلام کرد: آمریکا تنها کشور بزرگ روی زمین است که مراقبت‌ های بهداشتی را برای همه مردم تضمین نمی‌کند. این یک ننگ است.

سناتور ارشد آمریکایی از ایالت ورمونت در این خصوص ادامه داد: باید بر طبقه میلیاردرها مالیات وضع کنیم تا بتوانیم مسکن مورد نیازمان را بسازیم، خدمات مراقبت از کودکان را برای همه فراهم کنیم و تحصیل در کالج‌ها و دانشگاه‌ های دولتی را رایگان سازیم.

برنی سندرز سپس اضافه کرد: ما نمی‌ توانیم تمام وقت خود را صرف تحقیق درباره ترامپ کنیم. ما باید از خانواده‌ های طبقه کارگر دفاع کنیم و تغییری واقعی در زندگی آن‌ها ایجاد نماییم. ... آیا تصور این است که می‌ توانیم با ترامپ همکاری کنیم؟ شاید. به‌ هیچ‌ وجه تضمینی نمی‌ دهم، اما قطعاً ارزش تلاش کردن را دارد.