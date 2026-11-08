به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا باباعلی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به وصول شکایت چند تن از شهروندان درباره کلاهبرداری تحت پوشش نماینده فروش در روستای «منجیل‌آباد» رباط‌کریم اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار عوامل کلانتری ۱۵ منجیل‌آباد قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های پلیس نشان داد متهم با سوءاستفاده از غفلت و اعتماد شهروندان، با مراجعه به مغازه‌ها و کارگاه‌های منطقه و معرفی خود به‌عنوان نماینده فروش، پس از دریافت بیعانه در قبال سفارش کالا، گوشی تلفن همراه خود را خاموش کرده و از محل متواری می‌شده است.

سرپرست انتظامی رباط‌کریم تصریح کرد: ماموران انتظامی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند مخفیگاه این فرد را شناسایی کنند و او را طی یک عملیات غافلگیرانه به دام بیندازند.

باباعلی با بیان اینکه متهم در جریان بازجویی‌ها به ۴۰ میلیارد ریال کلاهبرداری در قالب ۵۰۰ تراکنش ۸۰ میلیون ریالی اعتراف کرد، خاطرنشان کرد: این فرد پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.