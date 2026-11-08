سید حسام‌الدین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وصول گزارش‌های مردمی مکرر مبنی بر انتشار بوی نامطبوع و تخلیه غیرمجاز ضایعات صنعتی در شهر شیرینو، دستگاه قضایی شهرستان کنگان قاطعانه وارد عمل شد.



وی گفت: پس از بررسی‌های میدانی و محرز شدن تخلف برخی صنایع در آلوده‌سازی محیط زیست و سلب آسایش شهروندان، دستورات قضایی لازم صادر و پرونده کیفری برای این صنایع تشکیل شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنگان ضمن هشدار جدی به صنایع منطقه، تأکید کرد: سلامت و آسایش شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچ عذر و بهانه‌ای در زمینه بی‌توجهی به حقوق عامه و آلوده‌سازی محیط زیست پذیرفته نیست.

وی گفت: تمامی واحدهای صنعتی مکلف هستند فوراً نسبت به بازبینی، اصلاح مدیریت پسماند و تحویل پسماندها و ضایعات صنعتی به مراکز مجاز اقدام کنند.