به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در پیام تسلیت درگذشت زنده‌یاد محمد ملک‌دار خبرنگار خبرگزاری ایرنا، تصریح کرد: آن مرحوم سال‌ها در عرصه خبرنگاری فعالیت کرد و در این مسیر، یاد و نام نیکی از خود بر جای گذاشت.

متن پیام معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت زنده‌یاد محمد ملک‌دار، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) را به خانواده محترم ایشان، همکاران و اهالی رسانه تسلیت می‌گویم. آن مرحوم سال‌ها در عرصه خبرنگاری فعالیت کرد و در این مسیر، یاد و نام نیکی از خود بر جای گذاشت.

اینجانب از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و رضوان الهی و برای خانواده داغدار و همکاران رسانه‌ای، به‌ویژه خانواده بزرگ خبرگزاری جمهوری اسلامی، صبر و سلامتی مسئلت دارم.

سید محمدمهدی طباطبایی

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی