به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه آکسیوس، مقامات ارشد حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا در انتظار رأی‌گیری برای استیضاح پیت هگست وزیر جنگ این کشور به دنبال راهبری تجاوز پرهزینه وی به ایران و تبعات گسترده این اقدام برای حزب متبوع خود به ویژه پس از شکست در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا هستند.

آکسیوس در این خصوص نوشت: جمهوری‌خواهانی که در حمام خون انتخابات میان دوره ای کنگره شکست خوردند، چیز زیادی برای از دست دادن ندارند و ممکن است تمایل بیشتری به حمایت از استیضاح هگست داشته باشند، چرا که حمایت کلی از او از زمان آغاز جنگ علیه ایران کاهش یافته است.

این وبگاه اضافه کرد: دان بیکن، نماینده بازنشسته (جمهوری‌خواه از ایالت نبراسکا) به فاکس نیوز گفت، هگست استقبال زیادی در کنگره ندارد. توماس ماسی (نماینده جمهوری‌خواه از ایالت کنتاکی) نیز قصد دارد طرح خود برای استیضاح هگست را به دلیل سرپیچی از کنگره و ادامه غیرقانونی جنگ ایالات متحده علیه ایران، به رأی بگذارد. سران جمهوری‌خواه قبل از روز انتخابات از این اقدام اجتناب کردند، پس از آنکه مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان (جمهوری‌خواه و از ایالت لس‌آنجلس)، رأی‌گیری را لغو کرد و قانونگذاران را زودتر به خانه فرستاد.

پیشتر شبکه سی ان ان گزارش داده بود که مجلس نمایندگان احتملا طی هفته های جاری به برکناری هگست رأی مثبت می دهد و تعدادی از جمهوری خواهان نیز از این موضوع حمایت خواهند کرد.

توماس مسی نماینده جمهوری خواه نیز گفته بود که این موضوع را پیش خواهد برد و تنها با استعفای هگست عقب نشینی خواهد کرد.

این شبکه گزارش داده بود که برخی جمهوری خواهان هگست را مسئول برآوردهای نادرست در خصوص جنگ علیه ایران می دانند.