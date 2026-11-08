به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که از نتایج انتخابات میان‌ دوره‌ ای کنگره این کشور و شکست سنگین هم حزبی هایش به شدت عصبانی است، در گفتگو با شبکه سی بی اس گفت: ممکن است برخی تغییرات را در دولت خود ایجاد کنم، اما در حال حاضر نمی‌خواهم اسامی را فاش کنم.

رئیس جمهور آمریکا که نخواست به اذعان مقامات کشورش در خصوص تجاوز به ایران به عنوان عامل شکست خود و هم حزبی هایش بپردازد، ادعا کرد: من به وزیر جنگ، پیت هگست، اعتماد دارم؛ ما در ۲ جنگ، در ونزوئلا و ایران، جنگیدیم و در هر دو پیروز شدیم!

پیشتر شبکه سی ان ان گزارش داده بود که مجلس نمایندگان احتملا طی هفته های جاری به برکناری هگست رأی مثبت می دهد و تعدادی از جمهوری خواهان نیز از این موضوع حمایت خواهند کرد.

توماس مسی نماینده جمهوری خواه نیز گفته بود که این موضوع را پیش خواهد برد و تنها با استعفای هگست عقب نشینی خواهد کرد.

این شبکه گزارش داده بود که برخی جمهوری خواهان هگست را مسئول برآوردهای نادرست در خصوص جنگ علیه ایران می دانند.