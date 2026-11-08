به گزارش خبرنگار مهر، این دوره در راستای اجرای طرح شبکه ملی مزارع الگویی و با حضور محققان، کارشناسان، کشاورزان پیشرو و محوری و بهره‌برداران تابع برگزار شد و در آن مهم‌ترین الزامات فنی و مدیریتی مرحله کاشت گندم با تأکید بر نقش استقرار مطلوب بوته‌ها در افزایش ظرفیت تولید مورد بررسی قرار گرفت.

آموزش اصول فنی کاشت گندم به بهره‌برداران

در این دوره، موضوعاتی از جمله آماده‌سازی اصولی بستر بذر، انتخاب بذر مناسب و رعایت میزان مصرف توصیه‌شده، تنظیم عمق و تراکم مطلوب کاشت متناسب با شرایط مزرعه، مدیریت رطوبت خاک و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای جوانه‌زنی و سبزشدن یکنواخت محصول آموزش داده شد.

همچنین بر ضرورت رعایت توصیه‌های فنی متناسب با شرایط اقلیمی، وضعیت خاک و ویژگی‌های مزارع دیم و آبی تأکید شد.

زهرا امیری، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، با تأکید بر اهمیت مدیریت علمی و پیوسته مراحل تولید اظهار داشت: دستیابی به عملکرد مطلوب در مزارع گندم مستلزم رعایت اصول فنی از مرحله کاشت و استقرار بوته‌ها تا مراحل داشت و برداشت است و اجرای دقیق توصیه‌های کارشناسی و نظارت مستمر بر عملیات زراعی در مزارع الگویی، نقش مهمی در تحقق اهداف این طرح دارد.

وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی آموزشی متناسب با مراحل رشد محصول افزود: اثربخشی فعالیت‌های ترویجی زمانی افزایش می‌یابد که آموزش‌ها بر اساس تقویم زراعی و در زمان مناسب اجرای عملیات کشاورزی ارائه شوند؛ چراکه انتقال به‌موقع دانش فنی به بهره‌برداران، زمینه تبدیل یافته‌های تحقیقاتی به اقدامات عملی در مزرعه را فراهم می‌کند.

مستندسازی عملیات زراعی در مزارع الگویی

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ثبت و مستندسازی منظم اطلاعات فنی مزارع الگویی را از الزامات مهم اجرای اثربخش این طرح دانست و بر ضرورت ثبت دقیق تاریخ عملیات کاشت، نوع و میزان بذر مصرفی، وضعیت رطوبتی و شرایط خاک، زمان و نحوه اجرای عملیات داشت، شرایط جوی و سایر عوامل مؤثر بر رشد و عملکرد محصول تأکید کرد.

امیری ادامه داد: اطلاعات ثبت‌شده در مزارع الگویی به‌عنوان مستندات فنی و اجرایی، امکان ارزیابی روند تولید، مقایسه عملکرد مزارع، شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت یا محدودیت‌های تولید و استفاده از نتایج در برنامه‌ریزی‌های زراعی سال‌های آینده را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به نقش شبکه ملی مزارع الگویی در ایجاد پیوند میان بخش تحقیق، آموزش و اجرا تصریح کرد: این شبکه با ایجاد تعامل مؤثر میان محققان، کارشناسان و بهره‌برداران و فراهم‌سازی بستر ثبت و تحلیل فرآیندهای تولید، زمینه انتقال یافته‌های پژوهشی، ارزیابی روش‌های زراعی، اصلاح شیوه‌های تولید و توسعه کشاورزی بهره‌ور و پایدار را فراهم می‌سازد.

بر اساس این گزارش، مدیریت علمی مراحل تولید، آموزش مستمر و هدفمند بهره‌برداران و ثبت و مستندسازی دقیق عملیات و مشاهدات فنی در مزارع الگویی، سه محور اساسی تحقق اهداف شبکه ملی مزارع الگویی به شمار می‌روند؛ رویکردی که می‌تواند با تقویت دانش و مهارت کشاورزان و بهبود مدیریت مزرعه، زمینه افزایش بهره‌وری و پایداری تولید گندم دیم و آبی در لرستان را فراهم کند.