به گزارش خبرگزاری مهر؛ سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رأس هیأتی به دوحه سفر کرد تا ضمن شرکت در اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU Plenipotentiary Conference 2026 – PP-26)، زمینه‌های گسترش همکاری‌های بین‌المللی و پیگیری منافع و اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه حکمرانی جهانی ارتباطات و فناوری اطلاعات را دنبال کند.

توسعه همکاری‌های بین‌المللی در چارچوب دیپلماسی فناوری، از برنامه‌های راهبردی وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم است. در همین راستا، رایزنی با وزیران و مقام‌های ارشد ارتباطی و فناوری کشورهای مختلف، گفت‌وگو درباره زمینه‌های مشترک همکاری، پیگیری توافق‌های دوجانبه و چندجانبه و ایجاد فرصت‌های جدید برای تعامل شرکت‌های ایرانی با فعالان بین‌المللی حوزه فناوری، از دیگر برنامه‌های وزیر ارتباطات در این سفر است.

همچنین پیگیری ظرفیت‌های همکاری در حوزه‌هایی همچون توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، هوش مصنوعی، ارتباطات ماهواره‌ای، دولت هوشمند، امنیت سایبری، مراکز داده و اقتصاد دیجیتال و فراهم کردن زمینه توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان ایرانی، از محورهای مورد توجه در رایزنی‌های این سفر خواهد بود.

اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات که از ۱۸ تا ۲۷ آبان‌ماه (۹ تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶) در دوحه برگزار می‌شود، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری این نهاد تخصصی سازمان ملل متحد در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است که هر چهار سال یک‌بار با حضور نمایندگان کشورهای عضو برگزار می‌شود.

در این اجلاس، علاوه بر تعیین سیاست‌های کلان و اولویت‌های راهبردی اتحادیه برای چهار سال آینده، انتخاب پنج مقام ارشد این نهاد شامل دبیرکل، معاون دبیرکل و مدیران سه دفتر تخصصی رادیو، استانداردسازی و توسعه، همچنین انتخاب ۴۸ کشور عضو شورای ITU و ۱۲ عضو هیئت مقررات رادیویی برای دوره ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۰ در دستور کار قرار دارد. تصویب برنامه راهبردی و مالی اتحادیه برای سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۱ نیز از دیگر محورهای این اجلاس است.

حضور فعال در فرآیندهای تصمیم‌سازی، پیگیری مواضع کشور در تدوین اسناد و قطعنامه‌های بین‌المللی و رایزنی با هیئت‌های کشورهای عضو برای تقویت جایگاه و نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران در ساختارهای تصمیم‌گیری اتحادیه، از دیگر زمینه‌های اهمیت حضور در این رویداد به شمار می‌رود.

برنامه اجلاس علاوه بر نشست‌های عمومی و مذاکرات تخصصی، شامل گفت‌وگوهای سطح بالا درباره تاب‌آوری دیجیتال، فناوری‌های نوظهور، توسعه اتصال جهانی و کاهش شکاف دیجیتال است؛ موضوعاتی که در ترسیم آینده حکمرانی جهانی ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

حضور در این اجلاس فرصتی برای پیگیری رویکرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه عدالت دیجیتال، دسترسی فراگیر به فناوری، مشارکت مؤثر همه کشورها در تدوین استانداردها و قواعد بین‌المللی و تقویت همکاری‌های فناورانه با کشورهای مختلف فراهم می‌کند.