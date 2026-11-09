به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو هلث، این مطالعه شامل ۳۱ فرد بالغ سالم ۶۰ تا ۷۵ ساله بود. از آنها خواسته شد تا ۶۰ گرم بادام زمینی یا تقریباً دو وعده هر روز به مدت ۱۶ هفته بخورند.

در مرحله دیگر مطالعه، شرکت کنندگان به مدت ۱۶ هفته به طور کامل از مصرف بادام زمینی اجتناب کردند.

آنها سپس به رژیم غذایی جایگزین روی آوردند و محققان توانستند اثرات هر دو روش را با هم مقایسه کنند.

پس از ۱۶ هفته، محققان دریافتند که پاسخگویی به انسولین در چندین ناحیه درگیر در حافظه و سایر عملکردهای مغز در سمت راست مغز بهبود یافته است.

اینها شامل قسمت‌هایی از هیپوکامپ، شکنج زبانی، شکنج پاراهیپوکامپ و شکنج سینگولیت خلفی بود.

محققان بر این باورند که چندین ماده مغذی و ترکیبات طبیعی موجود در بادام زمینی ممکن است برای حمایت از سلامت مغز با هم عمل کنند.

آنها گفتند که این فواید ممکن است فقط به یک ماده مغذی خاص مرتبط نباشد.

نویسنده ارشد این مطالعه، دکتر «پیتر جوریس»، توضیح داد که انسولین با حمایت از حافظه و سایر توانایی های تفکر، نقش مهمی در مغز بازی می کند.

با این حال، با افزایش سن، مغز ممکن است کمتر به انسولین پاسخ دهد. این تغییر با کاهش توانایی های شناختی مرتبط است.