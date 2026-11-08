https://mehrnews.com/x3dysF ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵ کد مطلب 7004777 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵ اقتدار پرشور مردم تبریز در تجمعات شبانه تبریز- دویست و پنجاه و سومین اجتماع شبانه تبریزیها شامگاه یکشنبه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد. دریافت 13 MB کد مطلب 7004777 کپی شد مطالب مرتبط دویست و پنجاه و دومین شب تجدید بیعت تبریزیها با رهبری دویست و پنجاه و چهارمین اجتماع شبانه تبریزیها در شبهای اقتدار ملی دویستوپنجاهویکمین اجتماع شبانه تبریزیها در بیعت با رهبری طنین صدای اللهاکبر در دویست و چهل و هشتمین اجتماع شبانه تبریزیها برچسبها تبریز تجمع مردمی مشارکت مردمی اجتماع مردمی
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