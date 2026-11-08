به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری در حاشیه مراسم امحای فنی هزار و ۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در انبار اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان قم اظهار کرد: در شرایط فعلی و با توجه به ناترازی برق کشور، امکان صدور مجوز جدید برای فعالیت مزارع استخراج رمزارز در استان قم وجود ندارد.



وی افزود: متقاضیان استخراج رمزارز در صورت رفع ناترازی برق می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات و پس از طی فرآیندهای قانونی و دریافت مجوزهای لازم فعالیت کنند، اما در وضعیت کنونی مجوز جدیدی در این زمینه صادر نخواهد شد.



معاون سیاسی، امنیتی استانداری قم با اشاره به مصرف قابل توجه برق دستگاه‌های استخراج رمزارز گفت: هر دستگاه ماینر به اندازه مصرف برق ۱۰ خانوار انرژی مصرف می‌کند و بر این اساس، هزار و ۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز امحاشده، مصرفی معادل برق ۱۰ هزار و ۱۰۰ خانوار داشته‌اند.



حیدری ادامه داد: مصرف بالای برق این تجهیزات در شرایطی که کشور با ناترازی در تأمین انرژی مواجه است، فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد می‌کند و به همین دلیل مدیریت مصرف و جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



وی با اشاره به وضعیت فعالیت‌های مجاز استخراج رمزارز در استان قم تصریح کرد: تاکنون تنها یک مجوز برای فعالیت در این حوزه صادر شده است که همان مجوز نیز با محدودیت‌هایی مواجه است و در شرایط فعلی هیچ مجوز جدیدی صادر نشده و صادر نخواهد شد.



معاون سیاسی، امنیتی استانداری قم با بیان اینکه دستگاه‌های کشف‌شده منشأ خارجی و وارداتی دارند، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود در حوزه انرژی، فعالیت گسترده و غیرمجاز این تجهیزات می‌تواند فشار بیشتری بر شبکه برق وارد کند و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه در دستور کار قرار دارد.



حیدری همچنین از تداوم اقدامات نیروهای انتظامی و امنیتی برای شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در استان خبر داد و گفت: شناسایی و برخورد با مراکزی که بدون مجوز اقدام به استخراج رمزارز می‌کنند، با جدیت دنبال می‌شود.



وی از مردم خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک و غیرمجاز در زمینه استخراج رمزارز، مراتب را از طریق مراجع انتظامی و امنیتی اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.