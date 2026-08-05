به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام نعمت الله پایان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانشرقی آمده است:
انقلاب مشروطه تنها یک تحول سیاسی و حقوقی نبود، بلکه جلوهای روشن از بیداری تاریخی ملت ایران و تجلی اراده ایرانیان برای دستیابی به عدالت، حاکمیت قانون، صیانت از کرامت انسانی و حفظ استقلال کشور بود. این انقلاب نشان داد که جامعه ایرانی، با تکیه بر ایمان دینی، هویت ملی و آگاهی اجتماعی، در برابر هرگونه استبداد، سلطهپذیری و دخالت بیگانگان ایستادگی خواهد کرد.
انقلاب مشروطه در اندیشه و عمل مردم ایران، نه تقابل دین و آزادی، بلکه پیوندی مسئولانه میان ایمان، عدالت، قانون و آزادی بود. عالمان دینی، روشنفکران، اصناف، مردم و آزادیخواهان در این حرکت تاریخی، خواستار برپایی نظمی بودند که در آن قدرت در چارچوب قانون قرار گیرد، حقوق ملت به رسمیت شناخته شود و استقلال ایران از گزند نفوذ قدرتهای خارجی مصون بماند.
در این میان، تبریز جایگاهی ممتاز و بیبدیل در تاریخ انقلاب مشروطه دارد. این شهر تاریخی در روزهای دشوار استبداد صغیر، به سنگر مقاومت ملی و کانون دفاع از آزادی و قانون تبدیل شد. مردم تبریز با پایداری، فداکاری و حضور سازمانیافته خود نشان دادند که دفاع از استقلال ایران و پاسداری از آرمانهای ملت، تنها در عرصه گفتار محقق نمیشود، بلکه به ایمان، شجاعت، همبستگی و پرداخت هزینه نیاز دارد.
حماسه تبریز، یکی از درخشانترین جلوههای انقلاب مشروطه و تداوم همان روحیهای بود که ملت ایران در طول تاریخ، در برابر تحمیل اراده بیگانگان از خود نشان داده است. این شهر با ایستادگی تاریخی خود، اجازه نداد استبداد و نفوذ قدرتهای خارجی بر اراده ملت ایران غلبه کند و به الگویی ماندگار از مقاومت ملی، آزادگی و وطندوستی تبدیل شد.
ستارخان و باقرخان، در کنار دیگر مجاهدان و شهدای انقلاب مشروطه، نمادهای عزتنفس، آزادگی، وطندوستی و مسئولیتپذیری ملی هستند. آنان در روزهایی که ایران با استبداد داخلی و فشار قدرتهای خارجی مواجه بود، با تکیه بر ایمان، غیرت ملی و احساس مسئولیت تاریخی، از آزادی و تمامیت ایران دفاع کردند.
ستارخان، سردار ملی، با ایستادگی در برابر استبداد و بیگانگان، درس ماندگار عشق به وطن و پاسداری از اصالت خاک ایران را به نسلهای پس از خود آموخت. باقرخان، سالار ملی، نیز در کنار مردم و مجاهدان تبریز، سهمی بزرگ در دفاع از قانون، عدالت و استقلال کشور ایفا کرد. نام و یاد این بزرگان، بخشی جداییناپذیر از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی آذربایجان و ایران اسلامی است.
امروز، میراث انقلاب مشروطه همچنان برای جامعه ایرانی الهامبخش است. تداوم این میراث در عصر حاضر، به معنای پاسداری از استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور، تقویت سرمایه اجتماعی، احترام به قانون، حمایت از هویت ایرانی ـ اسلامی و ایستادگی هوشمندانه در برابر هرگونه فشار، تحمیل و سیاست سلطهگرانه است.
ملت ایران در دهههای اخیر نیز بارها نشان داده است که در برابر زیادهخواهی قدرتهای بزرگ و سیاستهای مداخلهجویانه، بهویژه حمایتهای آشکار از اشغالگری، تبعیض و نقض حقوق ملتهای منطقه، سکوت نخواهد کرد. مخالفت با سلطه خارجی و دفاع از حق تعیین سرنوشت ملتها، بخشی از همان آرمان تاریخی است که در انقلاب مشروطه، با مطالبه استقلال، عدالت و حاکمیت ملت تبلور یافت.
ایستادگی ملت ایران در برابر سیاستهای مداخلهجویانه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، در امتداد تجربه تاریخی ایرانیان و بر پایه اصول استقلال ملی، حفظ تمامیت ارضی، دفاع از منافع ملتها و حمایت از مظلومان جهان قابل تحلیل است. این ایستادگی، در چارچوب دفاع از عزت ملی، مخالفت با اشغالگری، مقابله با تحریمهای ظالمانه، نفی تروریسم دولتی و اعتراض به استانداردهای دوگانه در عرصه بینالمللی معنا مییابد.
انقلاب مشروطه به ما میآموزد که آزادی، عدالت و استقلال، دستاوردهایی همیشگی و تضمینشده نیستند؛ بلکه باید با آگاهی عمومی، قانونمداری، وحدت ملی، مشارکت مسئولانه مردم و صیانت از هویت فرهنگی و تاریخی کشور پاسداری شوند.
چهاردهم مرداد، فرصتی برای بازخوانی مسئولانه تاریخ و تجدید عهد با آرمانهای بزرگ ملت ایران است؛ آرمانهایی که در تبریز و در قامت مجاهدتهای ستارخان، باقرخان و دیگر جانفدایان انقلاب مشروطه، جلوهای روشن یافت. آنان در تاریکترین لحظات تاریخ، چراغ آزادی، عدالت و استقلال را برافروختند و نشان دادند که ملت ایران در برابر استبداد و وابستگی، تسلیمپذیر نیست.
انقلاب مشروطه، فریاد حقطلبی ملت ایران در برابر استبداد و سلطه بیگانگان بود؛ فریادی که از تبریز برخاست و در حافظه تاریخی این سرزمین ماندگار شد. امروز نیز وظیفه ماست که با الهام از مجاهدتهای شهدای انقلاب مشروطه، در مسیر حفظ استقلال، عزت، هویت و شکوه ایران اسلامی گام برداریم و این میراث گرانسنگ را با زبان فرهنگ، هنر، رسانه و آموزش به نسلهای آینده منتقل کنیم.
چهاردهم مرداد، روز بزرگداشت ملتی است که برای قانون، آزادی، عدالت و استقلال ایستاد؛ ملتی که همچنان بر عهد تاریخی خود برای صیانت از ایران عزیز، دفاع از کرامت انسانی و مقابله با هرگونه سلطه و تحمیل پایدار مانده است.
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