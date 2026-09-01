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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

اصلاحیه برنامه خاموشی برق در بروجرد اعلام شد

اصلاحیه برنامه خاموشی برق در بروجرد اعلام شد

بروجرد- شرکت توزیع نیروی برق بروجرد از اعمال احتمالی محدودیت تأمین برق در محدوده فیدر «ترمینال شرق» این شهرستان در روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی ناترازی انرژی در سطح کشور و با هدف مدیریت اضطراری بار، برنامه احتمالی محدودیت تأمین برق در شهرستان بروجرد اعلام شد.

بر اساس اعلام شرکت توزیع نیروی برق، این محدودیت احتمالی روز سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه و در بازه زمانی ساعت ۱۶ تا ۱۸ اعمال خواهد شد.

این برنامه مربوط به فیدر ترمینال شرق بوده و مناطق تحت پوشش این فیدر را شامل می‌شود.

محدوده اعمال خاموشی

محدوده احتمالی قطع برق از پست بروجرد ۲ تا شمال میدان دوراهی به سمت شمال بلوار امام خمینی (ره) و همچنین کوچه‌های مسیر چاه نیک‌اعتقاد و ترمینال مسافربری تا میدان توحید خواهد بود.

همچنین خیابان سعدی تا ابتدای کوچه بحرالعلوم نیز در محدوده این برنامه قرار دارد.

کد مطلب 6934357

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