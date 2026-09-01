اصلاحیه برنامه خاموشی برق در بروجرد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی ناترازی انرژی در سطح کشور و با هدف مدیریت اضطراری بار، برنامه احتمالی محدودیت تأمین برق در شهرستان بروجرد اعلام شد.
بر اساس اعلام شرکت توزیع نیروی برق، این محدودیت احتمالی روز سهشنبه ۱۰ شهریورماه و در بازه زمانی ساعت ۱۶ تا ۱۸ اعمال خواهد شد.
این برنامه مربوط به فیدر ترمینال شرق بوده و مناطق تحت پوشش این فیدر را شامل میشود.
محدوده اعمال خاموشی
محدوده احتمالی قطع برق از پست بروجرد ۲ تا شمال میدان دوراهی به سمت شمال بلوار امام خمینی (ره) و همچنین کوچههای مسیر چاه نیکاعتقاد و ترمینال مسافربری تا میدان توحید خواهد بود.
همچنین خیابان سعدی تا ابتدای کوچه بحرالعلوم نیز در محدوده این برنامه قرار دارد.
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