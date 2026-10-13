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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۴

افت فشار آب در چند محله کرمانشاه به‌دلیل شکستگی خط انتقال

افت فشار آب در چند محله کرمانشاه به‌دلیل شکستگی خط انتقال

کرمانشاه - شکستگی خط لوله ۲۰۰ آزبست در بلوار زن، امروز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه، آب‌رسانی به چند محله شهر کرمانشاه را با اختلال مواجه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از احتمال افت فشار یا قطع موقت آب در تعدادی از محله‌های شهر کرمانشاه به‌دلیل شکستگی یکی از خطوط انتقال آب خبر داد.

بر اساس اطلاعیه این شرکت، محل آسیب‌دیدگی در بلوار زن، محدوده درب ستاد خبری به سمت لاین جنوبی پل چقامیرزا قرار دارد و عملیات رسیدگی به این شکستگی در دستور کار است.

در پی بروز این مشکل، ساکنان سی‌متری سوم، خیابان بهزیستی، خیابان مددکاران و کوچه‌های اطراف ممکن است امروز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ با اختلال در دسترسی به آب شرب مواجه شوند.

طبق اعلام آبفای استان، این وضعیت از ساعت ۸ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت.

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه ضمن عذرخواهی از مشترکان این محدوده، از شهروندان خواست در مدت اجرای عملیات، مدیریت مصرف آب را در دستور کار قرار دهند.

در این اطلاعیه همچنین بر پرهیز از مصارف غیرضروری و همکاری مشترکان با نیروهای آبفا برای تسهیل روند خدمت‌رسانی تأکید شده است.

کد مطلب 6976204

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