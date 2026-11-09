به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز گزارش داد که پس از پیروزی دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای آمریکا و با انتقال ریاست کمیته های کنگره به این جریان در ماه ژانویه رابرت گارسیا نماینده کنگره و نامزد ریاست کمیته نظارت مجلس نمایندگان و الیزابت وارن سناتور و نامزد ریاست کمیته بانکی سنا پیش بینی کردند که پیت هگست وزیر جنگ، ایلان ماسک و استفان میلر رئیس جدید دفتر کارکنان کاخ سفید از نخستین افرادی باشند که هدف تحقیقات قرار می گیرند.

بر اساس این گزارش، گارسیا تاکید کرد که تمرکز تحقیقات بر نقش ایلان ماسک در اخراج کارکنان دولت فدرال در سال گذشته و همچنین نقش استفان میلر در تدوین و اجرای سیاست های سختگیرانه مهاجرتی خواهد بود. وارن نیز از احتمال آغاز تحقیقات درباره شرکت های بزرگ خبر داد.

گارسیا تصریح کرد که پیت هگست باید برکنار شود.

حکیم جفریز، رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان نیز اعلام کرد که با تمام قوا از تلاش های توماس مسی نماینده جمهوری خواه برای اقدام علیه هگست حمایت می کند.