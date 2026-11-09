حیدر دشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت بیش از ۶۶۱ هزار تن ترانشیمنت کالا در پایانه مرزی شهید سلیمانی (مرز مهران) طی هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ خبر داد.

وی تصریح کرد:در این مدت، ۲۴ هزار و ۸۲۲ دستگاه کامیون در بخش ترانشیمنت در پایانه مرزی مهران تردد کرده‌اند و وزن کالاهای جابه‌جاشده در این بخش به ۶۶۱ هزار و ۵۷۴ تن رسیده است.

وی افزود: در بخش تخلیه کالا در مرز نیز ۲ هزار و ۱۵۷ دستگاه کامیون فعالیت داشته‌اند و وزن کالاهای تخلیه‌شده ۴۶ هزار و ۴۸۳ تن ثبت شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام با اشاره به آمار ترانزیت خروجی گفت: در هفت‌ماهه امسال، ۶۴ دستگاه کامیون با یک‌هزار و ۵۴۳ تن کالا از مرز مهران ترانزیت خروجی داشته‌اند. همچنین در بخش خروجی حمل یکسره، ۲ هزار و ۸۴۲ دستگاه کامیون، ۴۷ هزار و ۲۸۷ تن کالا را جابه‌جا کرده‌اند.

دشتی‌پور ادامه داد: در بخش ترانزیت ورودی نیز ۱۲۴ دستگاه کامیون با سه‌هزار و ۴۶۹ تن کالا در این پایانه مرزی ثبت شده است.

وی تأکید کرد: این آمار مربوط به عملکرد پایانه مرزی شهید سلیمانی (مرز مهران) در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ است.