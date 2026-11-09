به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل اعلام کرد: به دلیل بارش برف و برودت هوا، کلیه دوره‌های تحصیلی در انگوت، لاهرود، ارشق و گرمی در نوبت صبح و دوره ابتدایی مشگین‌شهر نیز در نوبت صبح به صورت غیرحضوری و در بستر «شاد» برگزار خواهد شد.



همچنین با اعلام تعطیلی مدارس دوره ابتدایی نواحی و مناطق، کلیه مدارس استثنایی آن ناحیه و منطقه نیز تعطیل خواهد بود.